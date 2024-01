Catanzaro-Palermo, Segre: “Fare gol con questa maglia un’emozione unica”

Il centrocampista contribuisce al record dei rosa: più gol di testa in Europa

“Fare gol con questa maglia è un’emozione unica, mi rende orgoglioso per il lavoro che eseguo ed eseguiamo tutti in settimana. Cerchiamo di portare questo lavoro in campo”. Così Jacopo Segre commenta il suo sesto gol stagionale, questa volta valso l’uno a uno nel match contro il Catanzaro. Il Palermo è la squadra che fa più gol di testa in Europa (13 le reti segnate) e il centrocampista con la maglia numero 8 continua a contribuire a questo record.

“L’inserimento è sempre stato una mia caratteristica – prosegue Segre -. I miei compagni sono veramente forti, mi fanno sempre grandi assist e io ho la bravura a inserirmi con i tempi giusti per poi bucare i portieri avversari. Sono felice, devo e dobbiamo continuare così. Siamo forti, dobbiamo andare avanti. Se ero dolorante a fine partita? Tra crampi e botte è normale, dopo cento minuti fa parte del gioco. Vuol dire che hai dato tutto insieme ai tuoi compagni. Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario forte, peccato. Adesso testa al Bari”.