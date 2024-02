Palermo-Como, il “Barbera” una bolgia per superare il record stagionale

Ancora più di 24 ore per acquistare un biglietto: l'obiettivo è andare oltre i 30 mila presenti

PALERMO – Il “Renzo Barbera” prova a superare il record stagionale di spettatori presenti. Il Palermo, sabato 17 febbraio a partire dalle ore 16.15, ospiterà il Como per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Un incontro che mette in palio punti pesantissimi per la lotta alla promozione diretta nel massimo campionato italiano. E l’impianto sportivo di viale del Fante vuole essere ancora una volta protagonista.

Como secondo a pari punti con la Cremonese (45), Palermo quinto con 42 lunghezze. Le due squadre si giocano una fetta importante del sogno Serie A e i rosanero potranno sicuramente contare sul supporto del pubblico palermitano. I tifosi del capoluogo siciliano presenti al “Barbera” saranno più di venticinquemila (oltre dodicimila i biglietti venduti), con l’intento di spingere la compagine guidata da Eugenio Corini verso il quinto successo consecutivo tra le mura amiche (il terzo di fila in campionato dopo le vittorie contro Bari e Feralpisalò).

Il record stagionale nel campionato cadetto lo detiene proprio il Palermo: 29.117 gli spettatori presenti sugli spalti dello stadio dei rosanero in occasione della sfida contro lo Spezia. L’obiettivo, adesso, è superare proprio questo dato e provare ad andare oltre i trentamila tifosi palermitani pronti a sostenere Brunori e compagni. Ancora poco più di 24 ore disponibili per l’acquisto dei tagliandi per la gara tra Palermo e Como: il traguardo a questo punto della stagione è alla portata della piazza del capoluogo siciliano. I supporter rosanero, ancora una volta, rispondono presente per spingere la squadra verso il ritorno in Serie A.