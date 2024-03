Palermo, Ranocchia: “Siamo sempre dentro alla lotta per la promozione”

Il centrocampista: "Il gesto dei tifosi a Lecco per noi significa veramente molto"

PALERMO – I rosanero tornano da Lecco con una vittoria, quella che serviva ai siciliani per provare a sognare ancora la promozione diretta in Serie A. Ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante, il centrocampista del Palermo Filippo Ranocchia ha commentato la gara vinta di misura contro i blucelesti, ma anche l’attuale momento della squadra guidata da Eugenio Corini.

“A Lecco è stata una vittoria fondamentale per ripartire, venivamo da due sconfitte e l’unica cosa che volevamo erano i tre punti. Sapevamo che era una partita molto dura e molto insidiosa, ma con grande spirito di squadra l’abbiamo portata a casa. Abbiamo dimostrato appunto la forza di questo gruppo, lo spirito di squadra che abbiamo e soprattutto la volontà di portare a casa ogni partita. Era una partita veramente insidiosa per tutte le componenti che c’erano: la pioggia, il campo e il fatto che loro venivano da un periodo veramente molto negativo. Però con grande forza e determinazione abbiamo portato a casa i tre punti”.

I tifosi del Palermo

Un gruppo di tifosi rosanero ha avuto dei disagi in partenza dal capoluogo siciliano. Alcuni palermitani, dunque, sono entrati allo stadio “Rigamonti-Ceppi” praticamente a partita ormai terminata. Un pensiero da parte della squadra rosanero lo rivolge proprio Ranocchia ai sostenitori palermitani: “Un pensiero va sicuramente ai tifosi che ci hanno raggiunto alla fine della partita, perché nonostante tutte le avversità che hanno incontrato sono riusciti a starci vicino e per noi questo significa veramente molto”.

“Alla corsa alla promozione noi sicuramente ci crediamo perché siamo lì – prosegue il centrocampista ex Empoli e Juventus -. Non sono due sconfitte che ci possono levare tutte le convinzioni che avevamo prima e siamo sempre dentro alla lotta promozione che è più viva che mai. Sicuramente la vittoria di ieri ci aiuta molto per ripartire e siamo ancora più carichi per lo scontro in casa con il Venezia”.

Contro il Venezia

Venerdì 15 marzo il Palermo ospiterà il Venezia allo stadio “Renzo Barbera”. Uno scontro diretto che potrà dire tanto proprio sulla corsa alla promozione in Serie A in vista delle ultime giornate del campionato cadetto. “Sarà una gara chiaramente molto importante perché è uno scontro diretto per la lotta promozione – spiega Ranocchia -. Giochiamo in casa e quindi vogliamo dimostrare di essere ritornati sulla strada giusta e portare a casa la vittoria. Chiaramente anche venerdì sera, giocando in casa, il Barbera ci darà sicuramente una grossa mano e aspettiamo tanti tifosi allo stadio”.

Un arrivo sicuramente notevole quello di Ranocchia, che da gennaio a oggi ha già siglato quattro reti (consecutive) in otto presenze con i rosanero: “Il mio approccio qui a Palermo è sicuramente molto positivo. Sono molto soddisfatto di quello che sto riuscendo a fare e anche della squadra. Quando sono arrivato avevo detto di voler segnare più gol e quello ancora è il mio obiettivo perché credo di avere le potenzialità per farlo. Per ora sono soddisfatto dei gol che ho segnato, ma sicuramente posso fare di più. Qui ho trovato un gruppo molto affiatato e solido, sia il gruppo squadra ma anche il gruppo dello staff e c’è una bella simbiosi tra i due. Anche per questo mi sono ambientato molto bene e velocemente nel Palermo”.

“Ho imparato a conoscere Palermo, ho visto le bellezze che racchiude questa città. Poi la città e le persone sono molto calorose, quasi tutti quelli che si incontrano vengono allo stadio e parlano del Palermo. Quindi questa cosa sicuramente ti fa vivere il calcio in maniera diversa”, ha aggiunto il centrocampista.