Pisa-Palermo, Brunori: “Dobbiamo fare un bagno d’umiltà e chiedere scusa”

Il capitano: "Facciamo errori che a volte sono troppo banali"

Dopo la sconfitta per 4-3 del Palermo all’Arena Garibaldi di Pisa, parla il capitano dei rosanero Matteo Brunori. Intervenuto a fine match in mixed zone, l’autore della doppietta per i siciliani mostra tutta la delusione della compagine di mister Corini: “Oggi faccio fatica a gioire per i gol, è un traguardo che mi rende orgoglioso averlo raggiunto con questa maglia. Oggi però è una giornata un po’ negativa e faccio fatica a gioire”.

“Abbiamo commesso degli errori, sicuramente bisogna stare attenti e soprattutto in un momento così avere l’umiltà di chiedere scusa – prosegue il numero 9 del Palermo – . Dobbiamo migliorare i dettagli, facciamo errori che a volte sono troppo banali e in Serie B li paghi. Sappiamo che la tifoseria merita il massimo, del valore di questa piazza quando vieni a giocare qui te ne rendi conto. Quindi quello che bisogna fare oggi è farci un bagno d’umiltà e chiediamo scusa. In un giorno di festività fare i chilometri per seguire la propria squadra è solo da apprezzare”.