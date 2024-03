Pisa-Palermo, i convocati di mister Corini

Assente solo un calciatore tra i rosanero

Il Palermo torna in campo dopo la sosta per le gare delle nazionali. All’Arena Garibaldi i rosanero affronteranno il Pisa nel giorno di Pasquetta. Questi i calciatori del club di viale del Fante convocati per la gara di domani contro il Pisa (calcio d’inizio alle ore 15.00) dal tecnico Eugenio Corini.

I convocati di Corini

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

13 Kanuric

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

23 Diakité

25 Buttaro

27 Soleri

31 Aurelio

32 Ceccaroni

53 Henderson

70 Traorè

80 Coulibaly