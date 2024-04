Pisa-Palermo, Lucioni potrebbe partire titolare: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

In vista delle ultime otto giornate della regular season, la Serie B torna in campo dopo la sosta per le gare delle nazionali. Il Palermo inizia questo “mini campionato” dall’Arena Garibaldi di Pisa dove, nel giorno di Pasquetta (calcio d’inizio alle ore 15.00), proverà a dimostrare di aver recuperato energie (fisiche e mentali) e motivazioni per chiudere al meglio questa stagione regolare. Il sogno della promozione diretta in Serie A non è ancora svanito ma, nonostante la matematica non abbia ancora relegato i rosanero ai playoff, sembra più tangibile proprio quest’ultimo percorso per cercare di ottenere il passaggio in massima serie.

Il Pisa è reduce dalla sconfitta esterna contro il Como e nelle ultime cinque giornate di campionato ha totalizzato due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La squadra guidata da Alberto Aquilani arriva al match contro i siciliani dall’undicesimo posto in classifica con 37 lunghezze (le stesse di Reggiana e Modena). L’obiettivo dei toscani rimane quello di guadagnare punti per cercare di piazzarsi entro l’ottavo posto e ottenere così una qualificazione per gli spareggi promozione.

I rosanero, come anticipato, possono ancora credere al sogno secondo posto fin quando la matematica non li condanna. Gli ultimi cinque incontri hanno dato una notevole sterzata agli obiettivi dei siciliani: tre sconfitte, un pareggio e una vittoria hanno fatto perdere terreno in classifica alla squadra di Corini. Il Palermo occupa attualmente il quinto posto in graduatoria (49), mentre il secondo gradino della classifica di Serie B è del Venezia (57). Contro i toscani, Brunori e compagni cercheranno di imporsi per iniziare nel migliore dei modi il rush finale di questa regular season.

Le probabili formazioni

Alberto Aquilani dovrebbe schierare il suo Pisa con un 3-4-2-1. Ci saranno Esteves e Marin in mezzo al campo per cercare di dare geometrie alla squadra nerazzurra. Bonfanti, invece, sarà il centravanti dal primo minuto e alle sue spalle agiranno Arena e Valoti. Pronto a subentrare l’ex rosa Moreo a partita in corso.

Il tecnico dei rosa Eugenio Corini punta ancora sul suo 4-3-3, questa volta però in una veste un po’ più conservativa. Niente mezzala che si alza fino alla linea degli attaccanti (Ranocchia assente per infortunio), ma un centrocampo a tre più solido e più contenuto. In difesa potrebbe tornare in campo dal primo minuto Lucioni. Henderson si gioca il posto con Coulibaly, mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere confermato.

PISA (3-4-2-1): Loria; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Esteves, Marin, Beruatto; Arena, Valoti; Bonfanti.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakitè, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.