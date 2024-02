Corini: “L’ambizione è portare il Palermo in Serie A e stabilizzarci”

Il tecnico verso la Cremonese: "Graves recuperato, Lund ha qualche possibilità di rientrare"

PALERMO – La squadra di Corini deve affrontare un altro big match di Serie B, questa volta in trasferta a Cremona. La sfida sarà nuovamente decisiva, i rosanero sono al terzo posto in classifica a un punto di distanza proprio dalla Cremonese seconda. In conferenza stampa, a due giorni dal match, l’allenatore del Palermo ribadisce la rilevanza della gara dopo la vittoria casalinga per 3-0 contro il Como.

“È una partita molto importante, la Cremonese oggi è un punto sopra di noi, di conseguenza sappiamo quanto è importante consolidare il percorso in un campo come quello di Cremona e contro un avversario di qualità. Abbiamo ambizioni e caratteristiche per fare male, con la consapevolezza del nostro ultimo periodo. Poi ci sono dodici giornate con 36 punti e può succedere di tutto a prescindere da cosa accadrà sabato”.

“Anche con il Como è stata una partita importante, da Parma è iniziato un filotto che abbiamo affrontato con coraggio – prosegue Corini -. Lì è nata l’idea di quello che successivamente abbiamo consolidato. Dobbiamo dare continuità all’assunzione di responsabilità e sabato dobbiamo dimostrarlo”.

Poi, sugli infortunati: “Graves lo considero recuperato, Lund ha fatto un percorso differenziato in settimana e vediamo domani mattina come starà. C’è una piccola speranza di recuperarlo per Cremona. Lucioni continua il suo percorso, siamo orientati a capire durante la sosta come starà”.

Sul prossimo avversario

La Cremonese sarà una squadra difficile da affrontare, ma il Palermo ha le armi per dire la sua: “Si affrontano due squadre che hanno concetti e identità. Loro possono prendersi vantaggi in alcune zone di campo, noi in altre. Per me l’equilibrio mentale sarà fondamentale. Nella Cremonese ci sono anche calciatori che con una giocata importante possono rompere questo equilibrio. Hanno gamba, sono costruiti per vincere il campionato e dobbiamo fare una partita attenta. Consapevoli che in certe situazioni possiamo fare male, lo abbiamo dimostrato due mesi fa”.

“Siamo in una situazione di svantaggio rispetto a loro – aggiunge il tecnico di Bagnolo Mella -. A oggi dobbiamo recuperare qualcosa rispetto alla Cremonese. È una partita sicuramente importante. In B i filotti ti portano a una situazione di classifica diversa, ma noi dobbiamo pensare a noi e a fare la nostra partita. Possiamo costruire una grande prestazione. La partita di martedì sera non influisce sulle scelte per sabato. Post Cremonese inizierò a ragionare su come costruire la partita con la Ternana. Dopo un periodo di sofferenza abbiamo avuto una crescita e il mercato di gennaio ha aumentato il tasso tecnico e tattico. Vedo una consapevolezza importante e lavoriamo ogni settimana sui margini che possiamo andarci a prendere”.

“Fino alla mattina della partita rifletto sulle scelte strategiche più corrette. La squadra sta facendo un ottimo percorso, anche da parte di chi subentra. Sarà l’andamento della partita a farmi scegliere la soluzione ideale. Spesso dico ai miei giocatori che non posso garantire niente a loro. So caratteristiche e qualità, faccio delle scelte per quella che è la mia visione della squadra. È rispetto in maniera reciproca e loro danno il meglio nell’impegno. Richiamo spesso al fatto di cosa vuol dire far parte di una squadra che può diventare vincente. Per aver qualcosa devi essere generoso, questa è la mentalità che vogliamo costruire. Ci arriviamo con un percorso con una base di solidità”, spiega Corini sulle scelte di formazione.

E sul modo di giocare dei grigiorossi, Corini è molto attento: “La Cremonese ha subito pochissimi gol nelle ultime gare. Mi aspetto una partita simile a quella di due mesi fa. La gara si può rompere da una parte e dall’altra. Le palle inattive sono un fattore a prescindere dall’avversaria. Stroppa ha sempre cercato di proporre un calcio con un’idea ben precisa. Il 3-5-2 lo sviluppa in diversi modi, o ti pressa alto o si compattano a metà campo. Sono una squadra completa su tutti i reparti, dentro la partita si andrà vivere l’inerzia di chi riuscirà a romperla prima”.

I trofei del Manchester City a Palermo

In città è arrivato il Treble Trophy Tour con le coppe vinte dal Manchester City che saranno esposte al “Barbera”. Prima, però, i trofei hanno fatto un passaggio dal centro sportivo di Torretta, dove era presente anche Giovanni Gardini: “Importante il significato di quello che ha detto Gardini questa mattina. Dentro c’è anche il lavoro del City Group e di quello che hanno costruito nel tempo. La nostra ambizione è che il Palermo possa tornare in Serie A, si stabilizzi e diventi un club importante. Con grande lavoro e unione dobbiamo proseguire su questo tipo percorso. Oggi il focus sono state le parole del direttore, sapendo cosa c’è dietro per raggiungere grandi obiettivi. Nel nostro cuore sappiamo cosa vogliamo e lavoriamo per fare in modo che questo accada”.

“L’emozione dello stadio di pochi giorni fa è qualcosa di straordinario – ammette il tecnico -. Sappiamo quanto è stata dura in certi momenti, ma quando hai forza ed energie puoi affrontare qualsiasi cosa. La proprietà, da questo punto di vista, è convinta di poter fare il meglio sapendo bene quali sono gli obiettivi del Palermo”.

Sui tifosi rosanero

“Il concetto della tifoseria e di cosa rappresenta Palermo è risaputo. Penso che il mio gruppo di lavoro ha sviluppato in un anno mezzo tanti anticorpi. Tutti sogniamo di avere uno stadio che ti accompagna come quello di sabato. Abbiamo lavorato con la speranza di creare questo clima. Ci sono avversarie qualificate e difficili, ma c’è una volontà di aver riaperto dei posti. La pressione fa parte di questo lavoro”, spiega l’allenatore del Palermo.