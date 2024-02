Palermo, Aurelio: “Andiamo ad affrontare la Cremonese con umiltà”

Il terzino: "Siamo una grande squadra, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra"

PALERMO – Un punto dal secondo posto. Il Palermo, così come Venezia e Como, è a quota 45 lunghezze in classifica, a meno uno dalla Cremonese. E il prossimo impegno dei rosa sarà proprio a Cremona: in palio c’è il secondo gradino del podio della classifica di Serie B.

La compagine di Corini è reduce dal netto successo per 3-0 arrivato al “Barbera” contro i lariani, gara commentata così dal terzino del Palermo Giuseppe Aurelio: “Sabato contro il Como abbiamo fatto una grande vittoria contro una diretta avversaria per la promozione. Nel primo tempo siamo stati un po’ timidi e poi siamo usciti fuori con il nostro gioco e abbiamo fatto un grande finale”.

“Nella ripresa, sotto tutti i punti di vista, abbiamo approcciato bene la gara e abbiamo fatto due gol chiudendo la partita – prosegue il difensore durante l’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del club rosanero -. Siamo soddisfatti per il quinto successo consecutivo in casa, sapevamo che mancava da più di 20 anni e siamo stati bravi a invertire questo trend che sicuramente a inizio anno è mancato. Sicuramente non vogliamo fermarci e vogliamo continuare così”.

I 31 mila del “Barbera”

Record stagionale al “Barbera” contro il Como con 31.211 spettatori presenti a incitare i colori rosanero. Record anche in questa Serie B per tifosi presenti sugli spalti durante un match: “Giocare davanti a trentamila tifosi è una marcia in più, ci ha spinto molto come in tutte le altre gare. Avere questi tifosi che ci supportano dal primo all’ultimo minuto è un vantaggio. Penso di aver fatto una buona partita, ma so che posso migliorare ancora di più in entrambe le fasi. Tutto questo lo devo ai miei compagni che mi aiutano giorno dopo giorno”.

Big match a Cremona

Sabato 24 febbraio (calcio d’inizio alle ore 14.00) il Palermo sarà ospite della Cremonese per l’ennesimo big match di giornata che vedrà impegnati i rosanero. Aurelio, però, ha le idee ben chiare sulla prossima sfida: “Sappiamo che è un’altra partita molto improntate, un altro scontro diretto. Noi dobbiamo rimanere concentrati e andare ad affrontare questa partita in maniera umile sapendo che siamo una grande squadra ma rimanendo con i piedi per terra. Giusto che i tifosi sognino, ma noi dobbiamo lavorare con grande equilibrio, concentrazione e poi dare tutto in campo”.

“A gennaio sono arrivati tre giocatori molto forti e grazie al gruppo che siamo si sono integrati molto bene – aggiunge l’esterno di difesa -. Loro fin da subito si sono messi a disposizione di tutto il gruppo e sicuramente ci stanno dando una grande mano”.