Palermo-Pisa, Corini: “C’è energia e voglia di andare avanti insieme”

Il tecnico: "L'abbraccio della squadra mi ha fatto piacere"

PALERMO – I rosanero tornano a vincere e lo fanno davanti al pubblico di casa. Eugenio Corini, tecnico del Palermo, ha commentato in conferenza stampa la gara contro il Pisa terminata con il risultato di 3-2: “È un momento dove dobbiamo superare questo periodo di difficoltà, si è visto dopo i primi quindici minuti di partita. Il gol annullato al Pisa ha scosso la squadra e dopo i due gol abbiamo chiuso il primo tempo in crescendo. Siamo rientrati nella ripresa con grande convinzione ma nel gol del 2-1 sono riemersi certi fantasmi e il Pisa ha preso coraggio. Poi abbiamo ritrovato la fiducia fino al gol di Segre, con il bellissimo cross di Insigne. C’eravamo andati vicini al Parma e abbiamo preso l’ennesimo cazzotto in faccia, oggi l’abbiamo dato noi. La classifica di oggi certifica quanto sia difficile questo campionato”.

Ottime le prestazioni della corsia di destra del Palermo, occupata da Roberto Insigne, autore di un gol e due assist, e da Simon Graves: “Insigne ha dato segnali importanti negli ultimi tre giorni, avevo bisogno della sua qualità e a un certo punto lui e Di Francesco sono diventati dei giocatori diversi. Non sapevo quanto potesse reggere e anche se il Pisa è rimasto in dieci l’ho tenuto in campo. La palla su Segre è veramente di alta qualità. Graves ha fatto molto bene, avevo avuto l’dea a inizio settimana. È cresciuto tanto dal punto di vista atletico, si meritava questa occasione e sono felice che l’abbia sviluppata al meglio. Questo certifica che se ti alleni bene poi puoi andare in campo”.

Coesione rosanero

Corini ha poi commentato l’abbraccio con Insigne e con tutta la squadra rosanero, oltre al momento di unione della squadra rosanero: “C’è stima reciproca, i miei giocatori li accompagno sempre e li stimolo. Mi ha fatto piacere, anche che poi sono arrivati tutti. Dobbiamo trasmetterci questa energia, poi il tifoso ti aiuta. Oggi ringrazio la curva che ci ha sostenuto sempre, anche dopo il due pari. Dobbiamo riportare questa casacca rosanero a competere dove merita. Capisco cosa vuole vedere l’ambiente, ringrazio la società e i miei giocatori che mi trasmettono forza e energia”.

“Si vede ancora qualcosa, non c’è ancora la piena serenità – aggiunge l’allenatore del Palermo -. In questo campionato devi saperci stare dentro, adesso iniziano ad esserci dei campi pesanti. Il centrocampo fisico mi permette di mettere Di Francesco e Insigne, ora ci aspettano due scontri diretti. Vincendo oggi e sfiorando la vittoria a Parma certifichiamo di avere delle qualità. C’è energia, voglia di andare avanti insieme. Oggi è una partita significativa, deve esser l’input. Non possiamo pensare di delegare qualcosa a un compagno, ognuno deve mettere qualcosa per il compagno. Questo ho detto ai ragazzi prima della partita”.

“Questa è l’energia che voglio, se puliamo le partite abbiamo anche delle qualità. Siamo stati dentro al due pari ed è un passaggio di crescita. Sul 2-2 ho pensato di poter vincere la partita e ho cercato di capire come cambiare l’inerzia. L’abbiamo scalata insieme questa gara, sono rimasto concentrato”, conclude Corini.