Ternana-Palermo 0-1: rosa vicini al raddoppio, traversa di Brunori – LIVE

La reazione al periodo negativo che ha preceduto la sosta in Serie B per le gare delle nazionali il Palermo deve dimostrarla allo stadio “Libero Liberati” di Terni. Le Fere di mister Breda sono penultime in classifica.

42′ – Mateju prende il giallo

40′ – Parata fenomenale di Pigliacelli sulla linea dopo il colpo di testa di Casasola sugli sviluppi di un calcio d’angolo

38′ – Ammonito Coulibaly

37′ – Traversa di Brunori con un tiro di sinistro dopo un recupero palla di Mateju in area avversaria

33′ – Il Palermo adesso esce fuori e va vicino al raddoppio con Lund che calcia in porta con l’estremo difensore della Ternana ormai battuto, spazza via però sulla linea un giocatore avversario

31′ – GOL DEL PALERMO! Corner battuto da Stulac e colpo di testa di Lucioni che si inserisce al meglio sul primo palo. Iannarilli battuto e nessuna esultanza per il difensore dei rosa, poi abbracciato dai compagni (è un ex del match)

28′ – Giallo per Corrado

27′ – Palla persa da Stulac nella metà campo avversaria e contropiede pericoloso fatto partire dalla Ternana che si spegne con un tiro sporcato dalla difesa rosanero

20′ – Inserimento pericoloso di Raimondo che tira a incrociare verso la porta dei rosanero e trova un’altra ottima risposta da Pigliacelli

12′ – Occasione per Mancuso che dal limite dell’area calcia con il mancino, para Iannarilli che è attento

9′ – Inizio di gara un po’ a rilento per i rosanero, che hanno subito a più riprese le avanzate dei padroni di casa

1′ – Conclusione pericolosa di Falletti parata da Pigliacelli dopo una disattenzione della difesa rosanero ad opera di Mateju

Ore 16.16 – Tutto pronto, l’arbitro fischia e inizia la sfida di Terni

Ore 16.13 – Compagini sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del match

Ore 16.00 – Ternana e Palermo rientrano negli spogliatoi, tutto pronto per il fischio d’inizio alle 16.15

Ore 15.40 – Squadre in campo per il riscaldamento

TERNANA: Iannarilli, De Boer, Raimondo, Falletti (cap.), Casasola, Capuano, Diakitè, Labojko, Di Stefano, Lucchesi, Corrado. A disposizione: Vitali, Brazao, Celli, Sorensen, Mantovani, Favilli, Viviani, Favasuli, Dionisi, Pyythia, Luperini, Marginean. Allenatore: Breda.

PALERMO: Pigliacelli, Lund, Gomes, Lucioni, Stulac, Mancuso, Brunori (cap.), Di Mariano, Marconi, Mateju, Coulibaly. A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Segre, Nedelcearu, Buttaro, Valente, Aurelio, Henderson. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Rutella (Enna). Assistenti: Pagliardini (Arezzo) – Votta (Moliterno). Quarto Ufficiale: Allegretta (Molfetta). VAR: Marini (Roma 1). AVAR: Manganiello (Pinerolo).

MARCATORI: 31′ Lucioni (P).

NOTE: Ammoniti: Corrado (T), Coulibaly (P), Mateju (P).