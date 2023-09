Venezia-Palermo, centrocampo inedito per i rosa – LIVE

Segui la diretta della sfida tra i lagunari e i rosanero

1' DI LETTURA

Il Palermo scende in campo allo stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia, nel turno infrasettimanale, per cancellare la sconfitta di venerdì sera contro il Cosenza. I rosanero proveranno subito a reagire in una sfida non facile, contro una squadra che punta ai vertici della classifica di Serie B.

La partita

Articolo in aggiornamento

Ore 20.20 – Squadre di rientro negli spogliatoi

Ore 19.55 – Squadre in campo per il riscaldamento

Ore 19.45 – Ecco le formazioni ufficiali del match, con un centrocampo inedito dal primo minuto per il Palermo: Coulibaly, Gomes, Vasic.

Il tabellino

VENEZIA: Joronen, Idzes, Busio, Tessmann, Gytkjaer, Altare, Johnsen, Pohjanpalo (cap.), Lella, Candela, Sverko. A disposizione: Bertinato, Grandi, Zampano, Pierini, Modolo, Bjarkason, Cheryshev, Dembelé, Mikaelsson, Ullmann, Andersen, Ellertsson. Allenatore: Vanoli.

PALERMO: Pigliacelli, Lund, Gomes, Lucioni, Brunori (cap.), Insigne, Di Francesco, Vasic, Ceccaroni, Mateju, Coulibaly. A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Stulac, Mancuso, Segre, Marconi, Nedelcearu, Soleri, Aurelio, Henderson. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Baroni (Firenze). Assistenti: Rossi (Rovigo) – Votta (Moliterno). Quarto Ufficiale: Ancora (Roma 1). VAR: Maggioni (Lecco). AVAR: Paganessi (Bergamo).

MARCATORI:

NOTE: