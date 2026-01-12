Trapani ko a Latina: pesa il rigore fallito, granata ancora in zona rossa

Fischnaller nella ripresa fallisce dal dischetto

Il Trapani esce sconfitto anche dalla trasferta di Latina, battuto 2-1 nella ventunesima giornata di Serie C, girone C, 2025-2026. Una gara intensa e ricca di episodi, che lascia grande amarezza in casa granata, non solo per il risultato ma anche per una classifica che continua a farsi preoccupante.

Sono i padroni di casa a sbloccare il match al 20’ con Parigi, bravo a finalizzare un calcio di punizione di testa e a battere Galeotti. La reazione del Trapani è immediata e al 30’ arriva il pareggio: Salines trova il tempo giusto e con un destro preciso ristabilisce l’equilibrio. Il Latina però non si scompone e al 36’ torna avanti ancora con Parigi, freddissimo dal dischetto nel trasformare il rigore che manda le squadre al riposo sul 2-1.

Nella ripresa i granata hanno l’occasione più grande per rimettere in piedi la partita. Al 50’ l’arbitro assegna un calcio di rigore al Trapani, ma Fischnaller si fa ipnotizzare dal portiere del Latina, che respinge la conclusione e spegne l’entusiasmo siciliano. Da lì in poi il Trapani spinge con generosità, senza però trovare il varco giusto.

Il risultato non cambia e per i granata arriva una sconfitta pesante, che li lascia in piena zona retrocessione a quota 19 punti, aggravata dalla penalizzazione di 7 lunghezze inflitta pochi giorni fa. Un ko che complica ulteriormente il cammino del Trapani, chiamato ora a una reazione immediata per invertire una stagione diventata improvvisamente in salita.