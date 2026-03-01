Serie C, il Trapani si arrende all’Atalanta U23: 0-2 al “Provinciale”

Il Trapani cade in casa nella ventinovesima giornata di Serie C, girone C, sconfitto 2-0 dall’Atalanta U23. Il club granata si trova costretto a fare i conti con una classifica che torna a farsi preoccupante. Al “Provinciale” i granata tengono il campo, ma vengono puniti dalla qualità e dalla concretezza dei giovani bergamaschi.
La partita resta equilibrata fino al 28’, quando l’Atalanta U23 colpisce in contropiede. Manzoni accompagna l’azione e, dal limite dell’area, lascia partire un tiro al volo potente e preciso che batte il portiere granata, gelando lo stadio. Il Trapani prova a reagire, costruisce qualche buona trama offensiva ma fatica a trovare l’ultimo passaggio decisivo.
Nella ripresa i siciliani aumentano la pressione alla ricerca del pareggio, esponendosi però alle ripartenze avversarie. All’81’ arriva il colpo del definitivo ko: su una palla vagante in area, Cisse si avventa da vero rapace e firma lo 0-2 che chiude i conti.
Una sconfitta pesante per il Trapani, che scivola nuovamente in zona retrocessione con 28 punti. Il margine è minimo e la lotta salvezza resta apertissima, ma servirà una reazione immediata per evitare che il finale di stagione si trasformi in una corsa ad ostacoli.