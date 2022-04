Serie C, il Palermo è terzo: risultati e classifica definitiva

Catanzaro al secondo posto, Avellino quarto

PALERMO – La squadra rosanero guidata da Silvio Baldini vince al “San Nicola” di Bari con il risultato finale di 2-0 e ottiene il terzo posto nella classifica del girone C di Serie C. Complice la sconfitta dell’Avellino contro il Foggia con il medesimo risultato. Di seguito i risultati finali dell’ultima gara della regular season e la classifica definitiva in vista dei playoff.

I RISULTATI

Bari-Palermo 0-2

Campobasso-Potenza 1-1

Foggia-Avellino 2-0

Juve Stabia-Virtus Francavilla 4-0

Monopoli-Fidelis Andria 2-1

Monterosi-Latina 0-1

Picerno-Taranto 2-2

Turris-Paganese 4-2

Vibonese-Catanzaro 0-3

LA CLASSIFICA

Bari 75

Catanzaro 67

Palermo 66

Avellino 64

Monopoli 59

Virtus Francavilla 56

Foggia 54

Turris 52

Monterosi 51

Picerno 50

Juve Stabia 49

Latina 45

Campobasso 44

ACR Messina 39

Taranto 39

Potenza 37

Fidelis Andria 30

Paganese 26

Vibonese 21