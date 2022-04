Serie C, la classifica definitiva: Palermo matematicamente quarto

Nel girone C sono stati giocati tutti i recuperi e sono state applicate le modifiche dopo l'esclusione del Catania

Il girone C di Serie C ha finalmente la sua classifica definitiva. A due giornate dal termine della regular season, sono stati giocati tutti i recuperi e sono state applicate le relative modifiche ai punti sommati dalle squadre dopo l’esclusione del Catania dal campionato.

Il match tra Turris e Virtus Francavilla, andato in scena nel pomeriggio del 13 aprile e terminato 1-0 in favore dei campani (gol di Leonetti al 46′), ha chiuso cronologicamente tutte le sfide da recuperare che erano stato precedentemente rinviate.

Dopo la matematica salvezza del Messina arrivata nella scorsa giornata di campionato, il Palermo ottiene con certezza almeno il quarto posto in classifica grazie proprio alla sconfitta della Virtus Francavilla. In attesa della fine della regular season, bisognerà solo definire la posizione in graduatoria che decreterà in che modo i rosanero affronteranno i playoff.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Bari 73

Palermo 63

Catanzaro 61

Avellino 61

Virtus Francavilla 55

Monopoli 55

Monterosi Tuscia 50

Foggia 48

Juve Stabia 47

Turris 46

Picerno 46

Campobasso 43

Latina 41

ACR Messina 39

Taranto 37

Potenza 35

Fidelis Andria 29

Paganese 26

Vibonese 21

Tutte le compagini, tranne Palermo e Messina, dovranno giocare altri due incontri: le squadre siciliane, invece, soltanto uno perché avrebbero dovuto giocare contro gli etnei.