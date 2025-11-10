Palermo Futsal, goleada e tre punti: i rosanero salgono in classifica

La squadra allenata da mister Gentile raggiunge a quota 9 Real Sports e 89Ers

Torna a vincere e lo fa con una goleada assoluta il Palermo Futsal Club in casa del Giudecca. Risultato finale di 2-10, grazie alle reti di: La Fiura (doppietta, raggiungendo quota 101 reti in maglia rosanero), Chinnici (doppietta), Pisani (doppietta), Lucchese, Nicchia, Gennaro e Cignani.

Il Palermo comincia subito forte con il quintetto formato da Sammartino, Chinnici, Nicchia, Di Chiara e Gennaro. La squadra di mister Gentile ha subito diverse occasioni, con Nicchia e Gennaro che non riescono a sbloccare la partita. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Di Chiara apre per Chinnici che, di prima intenzione, spedisce il pallone in rete per lo 0-1.

Passano una manciata di minuti e l’ingresso di capitan La Fiura, ben servito dal solito Nicchia, certifica la supremazia dei suoi con la rete dello 0-2. Chinnici mette il tris sull’assist al bacio, secondo palo, di Louati. Il primo tempo si chiude con le reti di La Fiura (che raggiunge quota 101, confermandosi sempre più il miglior top scorer della storia rosanero) e Cignani. Quest’ultimo spedisce in rete una grande azione corale iniziata da Di Chiara e Gennaro e culminata con l’assist di Pisani per il tap-in del compagno classe 2006.

Ricomincia la seconda frazione ed il Palermo continua ad attaccare. Gennaro, da due passi, spedisce il pallone in porta realizzando il gol dello 0-6. Adesso inizia la partita anche del portiere Sammartino: il giovane classe 2005 si fa trovare pronto in diversi interventi. Belle le parate sui tiri di Sanzo e Moncada, superandosi e mostrando diversi interventi magistrali.

Lo 0-7 è firmato da Lucchese da centrocampo, mentre il Giudecca rientra in partita con le reti in sequenza di Sanzo e Cusenza, con Sammartino incolpevole. Nel finale di partita c’è spazio per la doppietta personale di Pisani, che mette altri due timbri in campionato raggiungendo quota 3. Nel finale, esordio per il giovane portiere classe 2006 Megna.

Triplice fischio del signor Bennici con il Palermo Futsal Club che ottiene la terza vittoria in trasferta consecutiva, dopo i successi contro San Vito e Merlo C5. Vittoria importantissima per la squadra allenata da mister Gentile, che raggiunge a quota 9 Real Sports e 89Ers, staccandosi da Merlo C5, Giudecca e San Vito, rispettivamente con 7, 3 e 0 punti. Prossimo appuntamento fissato per sabato 15 novembre contro la prima della classe Akragas, alle ore 17:00.