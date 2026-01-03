Serie D, Athletic Club Palermo-Messina: il Velodromo apre le porte

Accesso solo per i sostenitori locali, biglietto unico a 5 euro

Arriva la migliore notizia per inaugurare il nuovo anno dell’Athletic Club Palermo: il Velodromo Paolo Borsellino aprirà ufficialmente al pubblico per le partite del club nerorosa. Dopo mesi di lavoro congiunto con l’amministrazione comunale, domenica 4 gennaio 2026 l’impianto accoglierà i tifosi in occasione della gara casalinga contro il Messina.

Il match, in programma alle ore 14:30, sarà accessibile a 2.000 spettatori. L’ingresso sarà riservato ai soli sostenitori locali, con divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Messina. Per celebrare l’evento, il club ha scelto di fissare un prezzo speciale e popolare: biglietto unico a 5 euro, con l’obiettivo di permettere a tutti gli appassionati palermitani di sostenere da vicino la squadra. Sarà possibile acquistare i ticket domenica, giorno della partita, a partire dalle ore 11 presso la biglietteria del Velodromo Paolo Borsellino.

“Non potevamo iniziare meglio il 2026 – commenta con soddisfazione il presidente dell’Athletic Club Palermo, Gaetano Conte –. L’apertura al pubblico del Velodromo era un obiettivo che ci eravamo posti sin dal primo giorno in cui abbiamo giocato in questo splendido impianto. Questo traguardo è il risultato di un lavoro intenso e condiviso. Ci auguriamo di vedere già domenica numerosi appassionati sugli spalti, pronti a trasmettere alla squadra tutto il calore e l’entusiasmo che merita”.