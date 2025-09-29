Athletic Club Palermo, rimonta vincente: Acireale ko 2-1 al Velodromo

Nerorosa imbattuti a settembre, secondi in classifica con 9 punti

Rimonta al cardiopalma per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno battuto 2-1 l’Acireale, nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie D, girone I. Una vittoria di squadra e di cuore, al termine di una partita risolta nel finale grazie alla doppietta di Nicolas Micoli.

Il primo tempo inizia su ritmi bassi. Primi venti minuti di studio, senza grandi occasioni da una parte e dall’altra. Il primo affondo è dell’Athletic Club Palermo con Micoli che arriva a tu per tu con Negri, ma calcia addosso al portiere. Al 31° minuto la chance migliore per i nerorosa: Semenzin atterra Bongiovanni in area, è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Micoli, ma Negri intuisce e blocca in due tempi. Dal gol sbagliato al gol subito per la squadra di mister Ferraro. L’Acireale, infatti, passa in vantaggio al 37° minuto: lancio di Iuliano, sponda di testa di Samb per Amore che a tu per tu con Greliak non sbaglia.

Nel secondo tempo la partita cambia al 52° minuto: Chatzinikolaou interviene in ritardo e in gioco pericoloso su Lores Varela, per l’arbitro è cartellino rosso. Con l’uomo in più l’Athletic Club Palermo inizia a spingere sull’acceleratore e si fa vedere subito con un mancino dalla distanza di Lores Varela. L’Acireale si ridisegna con un 4-3-2, non perde campo e in contropiede sfiora il raddoppio. Prima con Samb (respinta di Greliak), poi con Maletic (ancora il portiere nerorosa protagonista).

L’Athletic tiene il pallino del gioco in mano e più volte si rende pericoloso. La svolta è nel finale, a tre minuti dal novantesimo, quando Micoli risolve una azione insistita con un colpo di testa. A pochi minuti dalla fine, e sulle ali dell’entusiasmo, la squadra di Ferraro cerca il gol vittoria che arriva al primo minuto di recupero, ancora con Micoli che insacca di testa su cross di Zalazar.

L’Athletic Club Palermo chiude il mese di settembre da imbattuto, secondo in classifica con nove punti e il bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. I nerorosa torneranno in campo domenica prossima, 5 ottobre, al “Marco Salmeri” di Milazzo contro la formazione mamertina.