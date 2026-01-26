Serie D, scontro al vertice per l’Athletic Club Palermo: vince l’Igea Virtus

I nerorosa sono al quarto posto con 38 punti in classifica

Dopo quattro vittorie consecutive l’Athletic Club Palermo rallenta la sua corsa. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno perso 1-0 al “D’Alcontres Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto contro la Nuova Igea Virtus, nel match valido per la 21ª giornata del campionato di Serie D, girone I. Una partita complessa per l’Athletic, condizionata da un campo di gioco molto pesante per via della pioggia incessante. Eppure le occasioni non sono mancate, soprattutto in un secondo tempo monopolizzato dalla squadra palermitana.

I primi dieci minuti sono di studio tra le due formazioni, con l’Igea Virtus che prova a prendere in mano il pallino del gioco. I giallorossi passano in vantaggio all’11° minuto: il rilancio di Martinez rimbalza sulla schiena di Longo e diventa un assist per Samake, che a porta vuota insacca. L’Athletic prova a reagire dopo il gol subito e al 22° minuto si ritrova in superiorità numerica: Calafiore, già ammonito in precedenza, interviene scomposto su Zaic. È rosso diretto. L’Igea corre subito ai ripari con un doppio cambio, si ben riposiziona in campo e amministra il vantaggio fino all’intervallo.

Il secondo tempo è un monologo dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa hanno una grande chance dopo tre minuti: tiro-cross dalla sinistra di Mazzotta, miracolo di De Falco che toglie la palla dalla porta. Sessanta secondi dopo ancora il capitano palermitano pericoloso con un colpo di testa su cross di Palumbo: la sfera termina sopra la traversa.

Ancora l’Athletic crea palle gol: al 59° minuto calcio di punizione dalla sinistra di Maurino direttamente in porta, De Falco allontana con i pugni. Al 63° minuto la migliore chance per la squadra di Ferraro: Lores Varela si coordina dai 30 metri e calcia, la palla scheggia la traversa. I nerorosa spingono con il cuore e hanno altre due chance: Maurino sfiora il palo con un tiro in diagonale, Micoli va vicino alla rete con un colpo di testa in tutto sul cross di Mazzotta.

Gli sforzi, però, non bastano. Finisce 1-0 per la Nuova Igea Virtus, con l’Athletic Club Palermo che resta a quota 38 punti in classifica. I nerorosa saranno impegnati domenica prossima, 1° febbraio, nella seconda trasferta consecutiva, contro l’Acireale.