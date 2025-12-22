Serie D, Athletic Club Palermo: il 2025 si chiude con una vittoria, Ragusa ko

I nerorosa concludono il girone d'andata con 29 punti

Si chiude con una vittoria il 2025 dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno battuto 2-1 il Ragusa nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie D girone I. Una partita risolta nella prima mezz’ora dalla formazione palermitana, con le reti di Micoli e Bonfiglio. Poi grande gestione nella seconda parte del match per firmare l’ottava vittoria stagionale.

Dai primi minuti il pallino del gioco è nelle mani dell’Athletic Club Palermo. Già dopo due giri di lancette i nerorosa hanno una grande chance con Faccetti, ma davanti la porta calcia addosso al portiere. Il primo squillo del Ragusa arriva al 9º minuto con Guzzo, ma il suo tiro dalla distanza viene respinto da Greliak.

L’Athletic cresce e al 23º minuto passa in vantaggio: azione sviluppata sulla destra da Grillo, cross al centro per Micoli che arriva in corsa e con il destro batte il portiere del Ragusa. Due minuti dopo la squadra di Ferraro raddoppia: Micoli entra in area e viene atterrato da Bonagura, è calcio di rigore. Dal dischetto Bonfiglio non sbaglia, spiazzando il portiere. Con l’Athletic avanti di due reti si abbassa il ritmo e fino all’intervallo non ci sono più occasioni da una parte e dall’altra.

Un copione che si ripete anche nel secondo tempo. Il Ragusa si rivede in avanti poco prima dell’ora di gioco con Capone: la conclusione dai 20 metri viene respinta da Greliak. I ragazzi di mister Lucenti giocano in ripartenza e sugli sviluppi di un calcio di punizione si rendono ancora pericolosi: la palla passa dai piedi di Palladino che calcia dal limite e sfiora la traversa dopo una deviazione.

Al 70º minuto si riapre la partita: l’arbitro vede una trattenuta in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo e fischia un calcio di rigore. Dal dischetto Rafele non sbaglia. La rete degli iblei scuote l’Athletic Club Palermo che alza di nuovo il baricentro a caccia del terzo gol. L’occasione arriva da calcio d’angolo: colpo di testa di Micoli, palla di poco alta sopra la traversa. Il finale è di gestione per la squadra di Ferraro che stringe i denti fino al fischio finale che arriva dopo 7 minuti di recupero.

Finisce 2-1 con l’Athletic Club Palermo che chiude il girone d’andata con 29 punti, in piena zona playoff. L’appuntamento è adesso per il 2026: domenica 4 gennaio, sempre al Velodromo Paolo Borsellino, è in programma la prima giornata del girone di ritorno contro il Messina.