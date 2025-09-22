Serie D, l’Athletic Club Palermo pareggia contro la Sancataldese

Il match non va oltre il risultato di 1-1

Pareggio per l’Athletic Club Palermo in casa della Sancataldese: finisce 1-1 al “Valentino Mazzola” di San Cataldo, al termine di una partita indirizzata dall’espulsione dopo 20 minuti di Bustos. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno giocato per più di un’ora in inferiorità numerica, mostrando grande carattere e cuore.

Il primo tempo inizia subito su ritmi alti. La Sancataldese affonda al nono minuto con Caetano: assist verso Sidibe che tenta il tocco in area, Greliak si supera e respinge in corner. Un minuto dopo il primo squillo dell’Athletic Club Palermo con un tiro dal limite di Faccetti: Maravigna blocca in due tempi. Il portiere verdeamaranto rischia al quarto d’ora, quando regala palla ai nerorosa in area: il tiro di Micoli, però, termina a lato.

Al 20° minuto cambia la partita: dopo un fallo non fischiato dall’arbitro nasce una mischia a centrocampo. A pagare è Bustos, espulso dal direttore di gara. Da lì a poco la Sancataldese è di nuovo pericolosa con Viglianisi: colpo di testa dagli sviluppi di calcio d’angolo, Greliak allontana. Nonostante l’inferiorità numerica, l’Athletic Club palermo si difende bene e rischia poco.

Poi, al primo affondo in 10 uomini, passa in vantaggio. È il minuto 45: Micoli va in pressing sul portiere che perde palla. L’argentino recupera la sfera e insacca a porta vuota. Prima dell’intervallo, però, la Sancataldese pareggia i conti. Caetano riceve palla al limite dell’area e lascia partire un rasoterra che spiazza Greliak.

Nel secondo tempo l’Athletic Club Palermo passa dal 4-4-1 e non corre rischi. La Sancataldese gira a vuoto per lunghi tratti, i nerorosa invece si fanno vedere due volte: prima una girata di testa di Micoli sopra la traversa, poi un tiro dalla distanza di Bonfiglio che non sorprende il portiere. Nel finale la chance migliore dei padroni di casa sugli sviluppi di un corner, con il tiro al volo di Lo Iacono che termina alto.

“È stata una domenica intensa, in un campo difficile – ha detto Domenico Marino, allenatore in seconda dell’Athletic Club Palermo -. Peccato per l’espulsione dopo 20 minuti che ci ha condizionato un po’. Pareggiare in dieci uomini a San Cataldo, con un uomo in meno per un’ora, non era facile. Adesso ci aspetta l’infrasettimanale con la Nuova Igea Virtus: da domani saremo di nuovo in campo”.

L’Athletic sale così a quota 5 punti in classifica, mantenendo la propria imbattibilità in campionato. I nerorosa torneranno in campo già mercoledì, 24 settembre, contro la Nuova Igea Virtus. Calcio d’inizio alle ore 16 al “Velodromo” Paolo Borsellino.