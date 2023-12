Palermo-Cremonese, Corini ritrova Ceccaroni: le probabili formazioni

Il tecnico dei rosa fa i conti con le assenze in difesa

PALERMO – Nel giorno di Santo Stefano, il Palermo guidato da Eugenio Corini scende in campo in occasione dell’ultimo incontro di Serie B del 2023. Allo stadio “Renzo Barbera” arriva la Cremonese di Giovanni Stroppa (calcio d’inizio alle ore 18.00), in quello che sarà un ulteriore match per il Palermo che mette in palio una posizione di vertice nella classifica del campionato cadetto.

La compagine di Corini vuole concludere l’anno solare con una vittoria, quella che è sfuggita per un soffio ai rosanero nella gara contro il Como del turno precedente. Un’ingenuità di Marconi ha causato il rigore in favore dei lariani, poi messo a segno da Verdi al 92′ e valso il definitivo 3-3. Nelle ultime tre gare i siciliani hanno realizzato ben nove gol, ma i gol subiti sono otto: questo score ha portato una sola vittoria (contro il Pisa) e due pareggi in favore dei rosa. Se vengono considerate le ultime cinque partite, invece, Brunori e compagni mettono a referto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Il Palermo, quindi, è settimo in classifica a quota 29 punti grazie a questi risultati.

Nel capoluogo siciliano arriva la Cremonese dell’ex Franco Vazquez. La partita sarà un vero e propio big match del Boxing Day della Serie B. I grigiorossi sono reduci da una netta vittoria contro il Modena, battuto per 4-0 tra le mura amiche dello stadio “Giovanni Zini” di Cremona. La squadra guidata da mister Stroppa ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La Cremonese, quindi, è terza in classifica con 32 lunghezze ottenute. Al secondo posto c’è il Venezia con 34 punti, mentre in testa alla graduatoria di Serie B c’è ancora il Parma (38).

Le probabili formazioni

In vista dell’ultima gara del girone di andata di Serie B, Corini deve fare i conti con una difesa condizionata da alcune assenze. Lucioni salta la gara per infortunio, Marconi per squalifica (tre giornate) dopo il rigore causato a Como. Il tecnico dei rosa, però, recupera Ceccaroni, che potrebbe essere titolare già stasera. Eventualmente partirebbe dal primo minuto Mateju, adattato a centrale di difesa al fianco di Nedelcearu. Per il resto, la formazione di partenza dovrebbe essere la stessa che ha iniziato la gara contro il Como.

Giovanni Stroppa schiera la sua Cremonese con il 3-5-2, dove trova spazio l’ex rosanero Vazquez. Le qualità balistiche del “Mudo” sono a supporto del bomber Coda. In panchina per i grigiorossi anche il palermitano Quagliata, terzino sinistro che potrebbe entrare a partita in corso. Il tecnico dei lombardi può contare su diversi giocatori di qualità e di esperienza nella sua rosa, ereditati nonostante la retrocessione dalla massima serie dello scorso anno.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Mateju, Nedelcearu, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Majer, Sernicola; Vazquez, Coda.