Sfruttamento della prostituzione, la pista degli inquirenti

MILANO – Nelle indagini sul presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di escort per calciatori e altri sportivi “è presumibile che le ragazze” vengano “sentite a sommarie informazioni”, ossia come testimoni.

Sesso ed escort per i calciatori

Giovani che in qualche caso sono anche particolarmente “vulnerabili”. Lo scrive la procuratrice aggiunta di Milano Bruna Albertini nella richiesta di custodia cautelare che ieri ha portato a quattro arresti con misure dei domiciliari.

Nella richiesta della Procura e nell’ordinanza del gip (quella notificata e non quella omissata per i media) si leggono tre cognomi nelle intercettazioni di dialoghi tra gli indagati e che verosimilmente sono quelli di giocatori del Torino, del Sassuolo e del Monza, tutti non indagati.

Mentre c’è un unico calciatore identificato con nome e cognome e che gioca nel Verona, anche lui non indagato. Inoltre, in relazione ad una utenza intestata ad uno degli indagati, non arrestato, la Procura scrive che “in merito ai contatti con personaggi del mondo dello sport sono emerse 8 telefonate” con una utenza telefonica intestata ad un ex calciatore della Lazio e dell’Inter.

La Procura vuole ascoltare le ragazze

Le ragazze, spiegano gli inquirenti nei passaggi sul pericolo di inquinamento probatorio e sulle esigenze cautelari, come emerso dalle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, ricevevano “istruzioni” dai “componenti del sodalizio” sulla “clientela da intrattenere” e a loro si rivolgevano “anche per la ricostruzione di rapporti sessuali intrattenuti con i clienti”.

Da qui, per i pm, ci potrebbe essere “il concreto pericolo che le loro dichiarazioni risultino reticenti o non veritiere” se subissero condizionamenti dagli indagati.