Iniziata la distribuzione dei kit

PALERMO – Per circa 2.800 autisti-soccorritori della Seus 118 sono disponibili i nuovi Dispositivi di protezione individuale (Dpi) e il relativo servizio di lavaggio-sanificazione. Iniziata la distribuzione dei nuovi Dpi con la prima consegna effettuata nella postazione di Avola (Siracusa), alla presenza del presidente Riccardo Castro, della sindaca Rossana Cannata e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Seus, Antonino Sciotto. Dello stesso bando di gara è stato attivato anche il secondo lotto che prevede il ritiro e la riconsegna settimanale presso tutte le postazioni del 118 in Sicilia, comprese le isole minori.

“Con questi nuovi Dpi – sottolinea Castro – implementiamo la sicurezza dei nostri operatori durante le operazioni di soccorso, confermando l’impegno della SEUS 118 di coniugare l’assistenza ai pazienti con la tutela del personale”.

Il capitolato tecnico predisposto dalla Seus, si spiega in una nota, ha stabilito standard rigorosi di qualità e certificazione, in conformità ai regolamenti vigenti sui dispositivi di protezione individuale, per ridurre il rischio di infortuni e aumentare l’efficienza del sistema di emergenza-urgenza 118.

I kit forniti da “Catapano Srl” contengono 23 capi tecnici ad alta visibilità, progettati per proteggere da agenti atmosferici, biologici e chimici, garantendo comfort e mobilità durante le operazioni di soccorso. Sono cinque magliette T-shirt a manica corta e cinque a manica lunga, tre softshell tecnici, tre giubbini da intervento, cinque pantaloni da intervento, due giacche a vento, cinture e berretti.

“Un doppio e importante traguardo, perseguito sin dal mio insediamento alla presidenza della Seus in sinergia con l’assessorato regionale della Salute – aggiunge Castro – anche il servizio di lavaggio-sanificazione sarà di alta qualità: è previsto che ogni operatore della Seus avrà un kit personale, identificabile con un microchip, e tramite un’app potrà monitorare l’iter relativo alla pulizia dei Dpi”.