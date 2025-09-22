Seus 118, in arrivo nuove divise e il servizio lavaggio per i soccorritori

“Catapano Srl” e “Alsco Italia” si sono aggiudicati i due lotti del bando di gara

PALERMO – Per gli operatori della Seus 118 sono in arrivo nuovi dispositivi di protezione individuale – più comunemente denominati divise – con un relativo servizio di lavaggio-sanificazione: lo prevedono due lotti di un bando di gara aggiudicati rispettivamente a “Catapano Srl” e “Alsco Italia”. L’annuncio è stato dato da Riccardo Castro (presidente della Seus), Antonino Sciotto (Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione della Seus), Luigi Catapano (titolare dell’omonima ditta) e Pasquale Fini (Alsco Italia).

“Un altro traguardo raggiunto dalla Seus per il 118 siciliano in sinergia con l’assessorato regionale della Salute – ha sottolineato Castro -. I DPI sono realizzati con tecnologie avanzate laser, materiali ecosostenibili e processi certificati secondo gli standard “UNI EN ISO 20471 (Alta visibilità) per garantire durata, performance e rispetto delle normative vigenti. Anche il servizio di lavaggio-sanificazione sarà di alta qualità: è previsto che ogni operatore della Seus avrà un kit personale, identificabile con un microchip, e tramite un’app potrà monitorare l’iter relativo alla pulizia dei DPI”.

Le nuove divise saranno consegnate da “Catapano srl” a circa 2.800 operatori della Seus dall’inizio del 2026. Ogni kit personale comprende 23 capi tecnici progettati appositamente per l’attività di emergenza sanitaria, con materiali certificati che garantiscono comfort e massima protezione. Si tratta di 5 magliette T-shirt a manica corta (cat. I), 5 magliette T-shirt a manica lunga (cat. I), 3 softshell tecnici (cat. II), 3 giubbini da intervento (cat. II), 5 pantaloni da intervento (cat. II), 2 giacche a vento (cat. II), cinture e berretti.

“Alsco Italia” si occuperà del servizio di lavaggio-sanificazione e del controllo della rispondenza alla normativa relativa all’Alta Visibilità, ritirando una volta a settimana i DPI sporchi direttamente nelle postazioni del 118 siciliano (isole comprese) e riconsegnandoli una volta terminato l’intervento.