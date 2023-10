Sferracavallo, altro sabato violento: la polizia indaga VIDEO

A darsele di santa ragione due gruppi di giovani

1' DI LETTURA

PALERMO – L’ennesimo episodio di violenza si è verificato nella borgata marinara di Sferracavallo, a Palermo.

Una maxi rissa è scoppiata nella tarda serata di ieri, sabato 30 settembre, nella zona in cui si trovano le giostre, in piazza Beccadelli.

Nel luna park realizzato in occasione dei festeggiamenti per i Santi Cosma e Damiano, una decina di persone se le sono date di santa ragione. Erano stati nuovamente programmati i fuochi d’artificio che non erano stati esplosi la scorsa settimana per il maltempo.

Sembra che ad essere coinvolti sono due gruppi di giovani, che si sono picchiati davanti agli occhi delle famiglie, bambini compresi.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivate le forze dell’ordine. Gli agenti hanno ristabilito la calma e avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Si tratta del terzo caso in poche settimane nella borgata. Era già successo il 23 settembre e il 16 settembre.