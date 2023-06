Sferracavallo, batteri fecali in mare: divieto di balneazione

Dalle analisi eseguite dall'Asp emerge il superamento del valore limite anche 10 volte superiore a quanto previsto per legge

PALERMO – Scatta il divieto di balneazione nel litorale della borgata marinara di Sferracavallo a Palermo. Ad istituirlo è l’ordinanza del sindaco Roberto Lagalla emessa su proposta del dirigente dell’ufficio Igiene e sanità Marina Pennisi, condivisa dall’assessore Rosi Pennino.

Le analisi eseguite dall’Asp hanno fatto emergere il superamento del valore limite stabilito per gli entorococchi intestinali, in alcuni casi fino a 10 volte sopra la soglia prevista per legge.

Il divieto va dalla Baia del Corallo alla scogliera di Barcarello, all’altezza di via del Tritone.

Gli esami verranno ripetuti nei prossimi giorni e si potrà scoprire se è è un episodio isolato o se l’inquinamento persiste e, in caso, capire come intervenire per salvare l’estate della borgata marinara.