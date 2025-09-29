Sferracavallo, rissa e spari per la fila: poi la vendetta alla Marinella

Si indaga sul caos durante la festa nella borgata marinara

PALERMO – La lite a Sferracavallo, i colpi di pistola, il caos e due episodi quasi certamente collegati. Qualcuno avrebbe provato subito a vendicarsi. I poliziotti dell’ufficio prevenzione generale della questura e del commissariato San Lorenzo stanno cercando di mettere a posto i tasselli della folla notte di Sferracavallo.

Nella borgata marinara di Palermo erano in corso i festeggiamenti in onore dei santi Cosma e Damiano, sempre molto partecipati. In strada c’erano miglia di persone. Sono stati esplosi una decina di colpi di pistola uno dei quali ha ferito di striscio una ragazza incinta di 21 anni.

All’origine ci sarebbe una rissa, probabilmente scatenata da futili motivi. La discussione potrebbe essere nata in via Torretta, tra la gente che era in fila davanti a una panineria. Qualche parola di troppo, degli insulti fra due ragazze e il successivo intervento degli uomini.

Hanno finito per contrapporsi i due gruppi. Qualcuno ha tirato fuori la pistola e ha iniziato a sparare. Qualche testimone racconta che i colpi sono stati esplosi ad altezza d’uomo. Solo per miracolo non c’è scappato il morto.

Qualche ora dopo un secondo episodio che sembrerebbe collegato al precedente di Sferracavallo. Intorno alle 2 di notte sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco contro la saracinesca di una macelleria nel rione Marinella. Tutto fa pensare ad una ritorsione per quanto era accaduto poco prima a Sferracavallo.

Si sono attivati anche i poliziotti della squadra mobile, mentre la scientifica ha sequestrato dei bossoli e sta ricostruendo l’accaduto seguendo le tracce lasciate da chi ha sparato.

(Foto dalla pagina Fb Sferracavallo 90147)