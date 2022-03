Sgombero, Abramo: “Senzatetto al freddo, Barresi risponda”

Duro attacco del presidente della Comunità di Sant'Egidio.

CATANIA – “Ripetiamo la domanda: assessore Andrea Barresi dove sono stati collocati i 40 clochard che sono stati sgomberati giovedì mattina da piazza Della Repubblica?” A parlare è Emiliano Abramo, presidente della Comunità di Sant’Egidio che da giorni aspetta una risposta dall’esponente della giunta. Giovedì scorso l’amministrazione comunale ha liberato la galleria – dove sorgeva una volta una filiale della Monte dei Paschi di Siena – da tende, materassi, giacigli dei senzatetto che stavano in quella zona da diverso tempo. “Fino ad oggi solo silenzio, l’unica interlocuzione l’ho avuta con Giuseppe Lombardo, assessore ai servizi sociali, che si è detto disponibile ad aprire un tavolo”, c’è tanta amarezza nelle parole di Abramo. “Si è deciso di fare uno sgombero senza creare un’alternativa. Ma inoltre si è deciso di farlo proprio quando c’è stato un drastico calo delle temperature, con piogge copiose. Queste persone – spiega il presidente di Sant’Egidio – sono state lasciate al freddo. Con le amministrazioni precedenti almeno gli sgomberi erano bloccati durante i periodi, come questi, più freddi. Anzi venivano allestite delle tendopoli per ospitarli”. Abramo è durissimo: “Questo dimostra ancora una volta la totale incapacità di questa amministrazione di affrontare il fenomeno della povertà e dell’emergenza abitativa. Il flop dell’utilizzo dei beni confiscati ne è la prova”.

“L’unico risultato che ha portato lo sgombero è acuire la contrapposizione tra residenti e senzatetto. Una contrapposizione che non porterà da nessuna parte. Perché, come tutti sanno, tra qualche giorno quelle persone ritorneranno in piazza Della Repubblica. E il problema si ripresenterà. I residenti giustamente – commenta – meritano risposte, ma servono azioni pianificate e programmate non improvvisazioni. Lo sgombero con gli operatori della Dusty è un atto da condannare, perché stiamo parlando di persone con molte fragilità. C’è anche una donna disabile. Tra di loro ci sono dei facinorosi, è vero, ma sono stati già segnalati anche da noi alle forze dell’ordine. Siamo i primi a fare dei distinguo”, spiega Emiliano Abramo. Che conclude: “Poi vorrei ricordare all’assessore Barresi che quelle coperte che sono state buttate sono state portate dai nostri volontari per permettere ai senzatetto di potersi coprire dal freddo. Quanto accaduto lo trovo un atto anche molto diseducativo nei confronti di chi opera per aiutare gli ultimi”.