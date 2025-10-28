Lo sfogo del patron granata

TRAPANI – A partire dal 15 la Trapani Shark non giocherà più al Pala Daidone. L’annuncio è stato dato dal patron granata, Valerio Antonini, in una diretta Facebook, dopo la notizia dell’arrivo del parere legale chiesto dal Comune sulla vicenda dell’affidamento del palazzetto dello sport.

Antonini: “Sono stufo…”

“Sono stufo – ha detto Antonini -, ho dato mandato a tutto il mio team di setacciare la Sicilia alal ricerca di palazzetti: ne abbiamo già individuati tre che hanno manifestato la volontà di ospitare le partite degli Shark. Dal 15 dicembre gli Shark giocheranno già la partita con Udine fuori Trapani. Comunicheremo agli abbonati come funzionerà ed entro quando dovranno confermare il biglietto”. Da Antonini anche una stoccata al sindaco di Trapani Giacomo Tranchida: “Si metta sulla giacca questa medaglietta…”.

