SHIFT-HUB, il progetto che connette gli operatori sanitari in Europa

La promozione di tecnologie "smart health"

CATANIA – Nell’ambito del programma Horizon Europe, il progetto SHIFT-HUB, che mira a dar vita a un hub paneuropeo per l’adozione di soluzioni sanitarie smart, ha già raggiunto degli ottimi risultati. Il progetto, infatti, è a metà del suo percorso triennale e vede coinvolti 7 partner; tra questi l’italiana IPPOCRATE AS ha giocato un ruolo cruciale come Communication Leader.

SHIFT-HUB, finanziato con 2 milioni di euro, offre servizi di coinvolgimento, crescita e accesso al mercato tramite il supporto alle attività di ricerca, dimostrazione e test-before-invest. Il partenariato ha anche dato vita a una Comunità Internazionale al cui interno troviamo università, organizzazioni sanitarie, fornitori di tecnologie e istituzioni pubbliche.

Tra gli eventi di rilievo organizzati nell’ambito di SHIFT-HUB si segnalano 2 conferenze transazionali dedicate all’innovazione sanitaria intelligente e alle tecnologie smart, demo days, living labs, un evento di intermediazione e un workshopsulle possibilità di accesso aifinanziamenti.

Ridurre il gap tecnologico: è questo l’obiettivo principale di SHIFT-HUB.

Per migliorare le conoscenze degli operatori sanitari e le competenze digitali dei cittadini europei, il team di SHIFT-HUB ha creato un Catalogo delle risorse educative, che contiene 189 risorse organizzate in 15 categorie tematiche.

Gli argomenti principali riguardano l’intelligenza artificiale (IA), la data science, la cybersecurity e le app e-health e m-health.

Smart Health App per promuovere uno stile di vita sano giocando

SHIFT-HUB, per i cittadini europei, ha sviluppato anche una coinvolgente app di e-learning finalizzata a far conoscere le tecnologie smart health, promuovere uno stile di vita sano e prevenire le malattie.

I giochi educativi sono stati tutti sviluppati da IPPOCRATE AS, che ha reso l’apprendimento di uno stile di vita sano un’esperienza coinvolgente ed interattiva; è possibile provarli a questo link. Per maggiori informazioni visita il sito dedicato a SHIFT-HUB, il profilo Linkedin o chiama al numero 0954683879.