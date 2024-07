Si cerca un covo di Messina Denaro, perquisizioni a Mazara del Vallo

L'attenzione si è concentrata su un complesso residenziale

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Una chiave e un video. Dei segreti di Matteo Messina Denaro sappiamo ancora poco. Sono in corso perquisizioni, disposte dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, in un complesso residenziale di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

I poliziotti del Servizio centrale operativo della polizia e i carabinieri del Ros hanno fatto irruzione in un condominio che si trova in via Castelvetrano 45/C.

Il provvedimento nasce dagli accertamenti che hanno consentito di ricostruire gli spostamenti del capomafia nella zona nei mesi precedenti all’arresto nel gennaio 2023.

In particolare le telecamere hanno registrato il passaggio della macchina di Lorena Lanceri, una delle pedine più importanti della rete dei favoreggiatori del padrino. Una presenza, quella della donna, confermata anche dal tracciamento del suo cellulare che ha agganciato la cella telefonica della zona.

Nell’Alfa Romeo utilizzata da Matteo Messina Denaro è stata trovata una chiave che apre il cancello del residence. Nell’ultimo covo del latitante a Campobello di Mazara c’erano altre chiavi. Da qui l’esigenza di capire se servono ad aprire appartamenti o garage dello stesso complesso residenziale.

La Dda di Palermo, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, ha disposto la perquisizione e il controllo di tutti i garage del complesso residenziale. La speranza è che ci sia quella archivio segreto a cui lo stesso latitante ha fatto riferimento nel corso degli interrogatori seppure con scherno ha sempre detto “tanto non lo troverete mai”.

Sono quattordici le pedine finora individuate dalle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Pierangelo Padova, Gianluca De Leo e Bruno Brucoli. Ma i misteri sulla latitanza sono ancora tanti, così come quelli sugli interessi economici e gli affari del padrino deceduto.