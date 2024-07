Messina Denaro a Mazara, ecco dove si cerca il covo del padrino

Caccia al nascondiglio del boss in via Castelvetrano 45C, una strada molto trafficata

MAZARA DEL VALLO – Duecento metri, pochi isolati. Chissà quante volte Matteo Messina Denaro è passato sotto il naso dei carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo per recarsi nel residence di via Castelvetrano 45C. Una scoperta che suona come l’ennesima beffa del padrino durante la sua pluriennale latitanza.

Le perquisizioni in corso nella città del Satiro, infatti, sono a pochi passi dalla caserma dei carabinieri di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, traversa di via Castelvetrano a una manciata di falcate dal complesso residenziale in cui si cerca il covo del superlatitante.

Via Castelvetrano è l’arteria alternativa al lungomare di Mazara del Vallo per attraversare la cittadina dalla periferia al centro città. Una strada molto trafficata, piena di attività commerciali come supermercati, saloni di bellezza, panetterie e bar. Certamente non la strada ideale per chi si nasconde. L’ultima beffa del latitante.