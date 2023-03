Si lancia contro un’auto in corsa VIDEO CHOC

Le immagini stanno facendo il giro del web

1' DI LETTURA

MILANO – In pieno giorno, attorno alle 9 di mattina, un ragazzo extracomunitario si è lanciato contro un’auto in corsa, in una strada trafficata di Milano.

Le telecamere di sorveglianza di una farmacia adiacente al luogo dell’incidente mostrano gli attimi in cui il giovane, munito di zaino, si avvicina al bordo del marciapiede, per poi scagliarsi improvvisamente sull’auto. Le immagini stanno facendo il giro del web. Non si conoscono i motivi del gesto del migrante. C’è chi ha pensato a un tentativo di suicidio, ma si vaglia anche l’ipotesi di una sorta di tentativo di frode assicurativa.

TUTTI I VIDEO VIRALI DI LIVESICILIA: SEGUI LA SEZIONE