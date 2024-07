Sicali vice presidente FederCasa, Pogliese: “Grande competenza”

L'elezione del Presidente dello Iacp etneo

CATANIA – Il presidente dello IACP di Catania Angelo Sicali è stato eletto vice presidente nazionale di FederCasa, la sigla che raccoglie oltre 80 aziende pubbliche che si occupano di politiche abitative. È la prima volta in assoluto che la Sicilia esprime una sua figura di questo livello all’interno dI FederCasa.

Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per la Sicilia Orientale Salvo Pogliese esprime il suo apprezzamento: “Vive felicitazioni ad Angelo Sicali che dimostra, ancora una volta, di essere un uomo al servizio delle Istituzioni e della collettività con la sua esperienza e competenza.

È evidente il cambio di passo impresso allo IACP con la sua gestione e l’elezione a vice presidente di FederCasa è il riconoscimento della sua capacità di gestione.

Ad Angelo Sicali mi lega un rapporto di profondo affetto: era il segretario regionale del Fronte della Gioventù quando mi iscrissi al movimento giovanile ed è stato guida ed esempio per diverse generazioni di amministratori locali.

Le sue esperienze come consigliere comunale, vice presidente della Provincia regionale e presidente della MultiServizi sono sempre state contrassegnate da un grande spirito di servizio e abnegazione. Gli auguro buon lavoro nel nuovo ruolo, certo che saprà essere incisivo in un settore importante e delicato come la politica abitativa”.