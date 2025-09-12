Sostegno all'appello rivolto al presidente della Regione da 12 sindaci

AGRIGENTO – “La drammatica situazione che sta colpendo il comprensorio agricolo di Ribera e quello tra Sciacca e la Valle del Belice non può più attendere risposte formali o dilazioni burocratiche”. E’ la dichiarazione del capogruppo del PD all’Ars Michele Catanzaro.

“Esprimo pieno sostegno all’appello rivolto al presidente della Regione da dodici sindaci del territorio riberese, che con senso di responsabilità hanno raccolto il grido d’allarme delle imprese agricole, dei comitati, dei sindacati e delle istituzioni locali”.

Regione “convochi tavolo tecnico”

“La siccità persistente, le temperature estreme e le gravi carenze infrastrutturali del sistema irriguo – dice Catanzaro – tanno mettendo in ginocchio un comparto che rappresenta l’identità economica e sociale della nostra terra. È indispensabile che la Regione Siciliana convochi con urgenza un tavolo tecnico-politico per valutare l’assegnazione di nuovi volumi d’acqua dai bacini di Prizzi, Castello e Leone, così da garantire la terza irrigazione di soccorso e salvare le produzioni agricole e la tenuta occupazionale del territorio”.

“Non si tratta solo di difendere le colture – aggiunge – ma di tutelare un intero sistema produttivo che rischia il collasso. Il Pd è al fianco dei sindaci e degli agricoltori: ci faremo promotori in aula e nelle sedi istituzionali competenti affinché vengano attivate misure straordinarie immediate. La Regione deve agire ora, prima che sia troppo tardi”.