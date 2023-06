Sicilia, accordo integrativo per i lavoratori del Pd all’Ars

Siglato dalla Fisascat Cisl

Siglato dalla Fisascat Cisl Palermo-Trapani un accordo integrativo per le lavoratrici e i lavoratori del gruppo parlamentare Pd all’Ars. L’accordo, che avrà validità fino al 31 dicembre 2023, prevederà un importante premio di risultato variabile che sarà erogato al raggiungimento di specifici obiettivi sotto forma di welfare aziendale.

“Un accordo importante che valorizza il ruolo della contrattazione aziendale che auspichiamo diventi sempre più una buona prassi da mettere in atto anche in piccole e medie realtà – dichiarano Stefano Spitalieri e Mimma Calabrò per la Fisascat -. Con la sottoscrizione di questo accordo integrativo, oltre a incrementare i livelli di produttività, viene valorizzata la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo parlamentare Pd, inquadrati con il contratto nazionale del terziario, attraverso il riconoscimento di miglioramenti salariali”.

Un ringraziamento – continuano Spitalieri e Calabrò – va anche al presidente del gruppo Michele Catanzaro per l’impegno profuso affinché venisse dato il giusto riconoscimento alle professionalità impiegate. Siamo fiduciosi – concludono i sindacalisti – che questa esperienza possa fare da apripista per dare avvio a un confronto con i vertici dell’Assemblea regionale che consenta di dare maggiori garanzie e tutele a questi lavoratori, anche attraverso la creazione di un sistema che riconosca loro l’anzianità di servizio dal momento che al termine di ogni legislatura, come previsto dalla normativa vigente, i lavoratori vedono terminare il proprio rapporto di lavoro per essere successivamente assunti da quella legislatura successiva”.