Fine dello sconto, il 2023 ci saluterà con il rincaro della benzina

Scade oggi il taglio delle accise sui carburanti

Finisce oggi lo sconto sul prezzo della benzina. L’anno nuovo ci saluterà con l’aumento pieno. Se non arriverà una proroga dei tagli alle accise saranno ripristinate le aliquote in vigore prima del 22 marzo: i prezzi aumenteranno di 18,3 centesimi al litro per la “verde” e il diesel e di 3,4 centesimi per il Gpl.

Secondo i calcoli di Assoutenti, l’aumento si tradurrà in una spesa di 9,15 euro in più a pieno. Per un totale di 219 euro all’anno.

Nel 2023 sono previsti anche altri aumenti, a cominciare dal +2% per le tariffe autostradali. Rincari possibili anche sulle bollette di luce e gas, per effetto della norma che cancella il divieto alle modifiche

unilaterali dei contratti da parte delle aziende fornitrici.