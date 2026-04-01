Sicilia, al via il bando da 10 milioni per la ‘vendemmia verde’

Sammartino: "Al fianco dei viticoltori"

PALERMO – Sicilia, pubblicato dal dipartimento regionale dell’Agricoltura il bando del Piano nazionale strategico (Pns) misura “Vendemmia Verde”, campagna 2025/2026, che stanzia 10 milioni di euro per i produttori siciliani.

“La Regione è al fianco dei viticoltori – dice l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – con una misura che mira a ridurre la produzione, gestire le eccedenze di vino e fornire ristoro economico agli imprenditori, prevenendo crisi di mercato. La proposta arrivata dagli stessi produttori è stata subito accolta dal governo Schifani”.

Sicilia, ‘vendemmia verde’: il bando

La “Vendemmia verde” comporta la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie viticola, evitando una depressione del mercato a tutela dei redditi degli agricoltori, lasciando però inalterato il potenziale di produzione, la tutela del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali di determinate aree vitivinicole.

La misura concede ai viticoltori la facoltà di accedere al beneficio del sostegno economico costituito da un pagamento forfettario per ettaro a fronte della distruzione del raccolto per ripristinare l’equilibrio tra offerta e domanda sul mercato europeo del vino. Il termine per inviare le domande di partecipazione è fissato al prossimo 30 aprile.