Sicilia Beach Soccer, l’ultima tappa per chiudere la pratica salvezza

Dal 15 al 17 luglio la compagine siciliana proverà ad evitare lo scoglio play-out a conclusione della regular season di Serie Aon

1' DI LETTURA

PALERMO – La terza e ultima tappa della regular season di Serie Aon, Poule Scudetto, è ormai alle porte (dal 15 al 17 luglio). Tempo di tirare fuori il massimo impegno per provare a chiudere la pratica salvezza senza passare dai playout. Il Sicilia Bs ha lavorato sodo in settimana, anche se non sarà per niente facile superare due squadre blasonate come Viareggio e Sambenedettese (la squadra di mister Mario Campanella dovrà osservare anche un turno di riposo venerdì).

Le prime due tappe di campionato hanno messo in mostra alcune scelte risultate azzeccate da parte della dirigenza rispetto al proprio piano di lavoro, prima tra tutte, l’opzione Giuseppe Lumia come giovane portiere (18 anni) che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante sulla sabbia, così come è riuscito a fare nel calcio a 11 firmando col Ragusa proprio nelle scorse ore. Aver scoperto un grande talento come il suo è un valore aggiunto che conferma la necessità di puntare sui giovani per il futuro.

Per il resto numeri importanti anche quelli di Pedrinho, una conferma per il beach soccer, da vero trascinatore della squadra isolana. I catanesi hanno messo impegno e appartenenza sul piatto, Margiotta ha arricchito in esperienza il reparto offensivo. In un campionato non facile, trovare sempre dei nuovi spunti da cui ripartire per crescere non è un aspetto da sottovalutare e anche per questo negli anni il Sicilia Bs ha saputo sempre raggiungere i suoi obiettivi. Adesso un’altra lotta da condurre in porto. Sarà una due giorni di grande intensità. Poi si tireranno le somme.