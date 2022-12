Sicilia, boom di bandi: lavoro nella sanità LINK

Numerosissime figure richieste, ecco i link diretti e i particolari in collaborazione con Marco Mascellino

4' DI LETTURA

PALERMO – Boom di bandi per lavorare in Sicilia nel settore della sanità. Numerosissime figure richieste, ecco i link diretti e i particolari in collaborazione con Marco Mascellino.

(10 dicembre) Avviso pubblico ASP Ragusa per incarichi a tempo determinato (formazione graduatorie) per: assistenti tecnici informatici, ostetrici e educatori professionali

https://app1.websanity.it/MENU/files/trasparenza/download/tmp/67425.PDF

– (10 dicembre) Avviso pubblico AO Papardo di Messina per incarichi a tempo determinato ad operatori tecnici

https://concorsi.aopapardo.it/materiale-avvisi/61/allegato-bando.pdf

– (11 dicembre) Avviso pubblico ASP Messina per incarichi a tempo determinato (formazione graduatoria) a dirigenti veterinari

https://www.asp.messina.it/?p=337869

– (13 dicembre) Avviso pubblico Arnas Civico di Palermo per incarichi a tempo determinato ad infermieri

https://bit.ly/3hhwgQX

– (13 dicembre) Avviso pubblico AOUP Messina per incarichi a tempo determinato (formazione graduatorie) a dirigenti medici di pediatria/TIN

https://www.polime.it/uploads/FILEPUB/Concorsi/2022/7155_1_delibera%20n.%202307%20del%2023.11.2022%20Indizione%20e%20bando.pdf

– (14 dicembre) Avviso pubblico AOUP Palermo per un incarico libero-professionale annuale a biologo

https://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/bandi/novembre2022/diabcardio/BANDO.pdf

– (14 dicembre) Avviso pubblico ASP Siracusa per incarichi libero-professionali a dirigenti medici di pediatria

http://www.ausl8.siracusa.it/skins/bandi/AVVISO%20LIB_PROF_PEDIATRIA.pdf

– (15 dicembre) Avviso pubblico ASP Catania per incarichi a tempo determinato ad autisti di ambulanza

https://www.aspct.it/operatore/bandi-concorso/incarichi-tempo-determinato/?news=11519

– (15 dicembre) Avviso pubblico ASP Trapani per incarichi a tempo determinato a dirigenti medici di diabetologia

https://www.asptrapani.it/upload/asp_trapani/bandi/Avvisopubblico_148_15794.pdf

– (15 dicembre) Avviso pubblico ASP Ragusa per incarichi a tempo determinato (formazione graduatorie) a dirigenti medici di medicina legale e medicina fisica/riabilitativa

https://app1.websanity.it/MENU/files/trasparenza/download/tmp/66554.PDF

– (16 dicembre) Avviso pubblico AO Papardo di Messina per incarichi a tempo determinato a dirigenti architetti

https://concorsi.aopapardo.it/materiale-avvisi/62/allegato-bandoarchitetto.pdf

– (17 dicembre) Avviso pubblico AOUP Catania per due borse di studio retribuite annuali a farmacisti

https://www.policlinicovittorioemanuele.it/sites/default/files/concorsi/2022/22-2488_Avviso%20Borse%20di%20Studio%20Farmacisti.pdf

– (18 dicembre) Avviso pubblico Arnas Civico di Palermo per incarichi a tempo determinato a tecnici di laboratorio biomedico

https://bit.ly/3FD3bbU

– (19 dicembre) Avviso pubblico Arnas Garibaldi di Catania per assunzioni a tempo determinato di autisti di ambulanza

http://www.ao-garibaldi.catania.it/concorsi/bandi-per-incarichi-a-tempo-determinato/concorsi-anno-2022/autista-di-ambulanza-bs.aspx

– (19 dicembre) Avviso pubblico AO Cannizzaro di Catania per 12 borse di studio retribuite annuali a medici pneumologi

https://www.aocannizzaro.it/trasparenza/bando_concorso.aspx?docID=591

– (19 dicembre) Avviso pubblico AO Cannizzaro di Catania per 12 borse di studio retribuite annuali a medici chirurghi bariatrici

https://www.aocannizzaro.it/trasparenza/bando_concorso.aspx?docID=590

– (24 dicembre) Avviso pubblico AO Villa Sofia-Cervello di Palermo per due incarichi a tempo determinato a dirigenti medici di ematologia

https://bit.ly/3uFQZAQ

– (27 dicembre) Avviso pubblico Istituto Zooprofilattico Sperimentale per una borsa di studio retribuita semestrale a laureato in economia

https://drive.google.com/file/d/1BoMI8VIpsZkj4uTaWQi6gSwcE0QPnP0M/view

– (2 gennaio) Bando di concorso Arnas Civico di Palermo per tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico di medicina nucleare

https://bit.ly/3VLyAi9

– (4 gennaio) Avviso pubblico ASP Caltanissetta per incarichi (formazione graduatorie) a dirigenti medici per i servizi di assistenza primaria, continuità assistenziale, PLS ed EST

https://www.asp.cl.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?ID=17917

– (4 gennaio) Avvisi pubblici ASP Agrigento per incarichi (formazione graduatorie) a dirigenti medici per:

— pediatria di libera scelta https://bit.ly/3heM86J

— assistenza primaria https://bit.ly/3PjrQp9

— emergenza sanitaria territoriale https://bit.ly/3FH7wLg

— continuità assistenziale e sanità penitenziaria https://bit.ly/3HpU7J0

– (5 gennaio) Bando di concorso ASP Agrigento per 5 posti a tempo indeterminato di autista di ambulanza

http://www.aspag.it/trasparenza/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-6-posti-del-profilo-di-operatore-tecnico-specializzato-autista-di-ambulanza-cat-bs-ruolo-tecnico-comparto/

– (5 gennaio) Bando di concorso Istituto Zooprofilattico Sperimentale per un posto a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo cat.D

https://drive.google.com/file/d/1s_E0LgRni8C5DlMHnVSv1v4LGoqFbARV/view

– (5 gennaio) Bando di concorso Arnas Garibaldi di Catania per un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di angiologia

http://www.ao-garibaldi.catania.it/concorsi/concorsi/anno-2022/dirigente-medico-angiologia.aspx

– (5 gennaio) Bando di concorso AO Villa Sofia-Cervello di Palermo per un posto a tempo indeterminato a dirigente medico di virologia

https://www.ospedaliriunitipalermo.it/_concorso_pubblico_per_titoli_ed_esami_per_la_copertura_a_tempo_indeterminato_n.1_posto_dirigente_medico_disciplina_di_microbiologia_e_virologia.html

– (8 gennaio) Avviso pubblico AOUP Palermo per un incarico libero-professionale di 12 mesi a biologo

https://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/bandi/dicembre22/biologo/BANDO.pdf

– (20 gennaio) Avviso pubblico Arnas Civico di Palermo per incarichi a tempo determinato (formazione graduatoria) a dirigenti medici di pediatria

https://bit.ly/3Yopjyn

– (31 gennaio) Avvisi pubblici ASP Siracusa per formazione graduatorie dirigenti medici per:

— assistenza primaria http://www.ausl8.siracusa.it/skins/bandi/2023_Avviso%20AP.pdf

— continuità assistenziale e sanità penitenziaria http://www.ausl8.siracusa.it/skins/bandi/2023_Avviso%20CA.pdf

— pediatria di libera scelta http://www.ausl8.siracusa.it/skins/bandi/2023_Avviso%20PLS.pdf