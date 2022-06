Calenda contro Cuffaro: “Vada a mangiare i cannoli”

Ancora una stoccata all'ex governatore

1' DI LETTURA

ROMA – “Cuffaro il suo debito con la giustizia lo ha pagato, ma questo non lo riabilita per fare politica, faccia altro, vada a mangiare i cannoli, invece ritornano. I palermitani lo sanno cosa c’è dopo Lagalla, se lo votano che non vengano poi a fare il piagnisteo”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, al Forum Ansa.

Una nuova stoccata, quindi, da parte del leader di Azione all’ex presidente della Regione Siciliana. Calenda aveva già attaccato Cuffaro nel corso della sua tappa a Palermo.