Sicilia, con il caldo scoppiano gli incendi: la mappa dei casi

Il report nel catanese. Riprende anche il rogo a San Martino delle Scale (Pa)

1' DI LETTURA

PALERMO – Con l’ondata di caldo che sta vivendo in Sicilia è scoppiata l’emergenza incendi. In tutta l’isola sono numerosi gli interventi e in alcuni casi, fuochi che apparivano circoscritti riprendono forza.

Ha ripreso, infatti, nel pomeriggio l’incendio a San Martino delle Scale. Le fiamme divampate questa mattina erano state circoscritte con decine di lanci effettuati dai canadair. Dopo pranzo le fiamme si sono propagate nella zona di Monte Petruso. Anche nel pomeriggio sono tornati gli aerei antincendi che hanno ripreso i lanci per scongiurare che i roghi potessero minacciare le abitazioni.

La protezione civile ha inoltre diramato il report sugli interventi di Canadair richiesti nella giornata di oggi. Su 16 chiamate ben 5 sono arrivate dalla Sicilia.

Stamattina, Giuseppe Lombardo presidente di Messinaservizi Bene Comune, ha denunciato l’azione di piromani che hanno dato fuoco a delle erbacce, causando un serio pericolo nell’impianto di selezione di Pace. Quest’ultima è un’infrastruttura fondamentale per il messinese in quanto lì vengono realizzate le ecoballe dai materiali raccolti nel porta a porta.

Nel catanese, i vigili del fuoco segnalano di avere svolto 87 interventi svolti in tutta la provincia etnea. In 58 si tratta di incendi di sterpaglie domati. In 7 casi invece alle 18.30 risultavano ancora in corso le attività di spegnimento. I roghi in questione sono presso il villaggio Goretti, in via Adone a S.G. Galermo, a Belpasso e Paternó, ad Adrano, a Palagonia. Più mezzi sono attivi, infine, in via Capo Passero