Sicilia, al via contributo affitto 2026. Dipasquale: “Sostegno alle famiglie”

Il deputato del Pd: "Misura a sostengo di chi deve fare i conti con gli aumenti"

PALERMO – C’è tempo fino al 25 settembre per la presentazione delle domande per ottenere il contributo all’affitto da parte della Regione Siciliana, una misura che è stata inserita nell’ultima legge di stabilità approvata dall’Ars grazie ad un emendamento a firma del deputato del Partito democratico Nello Dipasquale.

“Una misura concreta a sostegno delle famiglie più fragili che devono fare i conti con l’aumento degli affitti – sottolinea Dipasquale – e che assume una valenza maggiore alla luce dei rincari del costo della vita causati dal conflitto in Medio Oriente”.

Chi può fare richiesta per il contributo all’affitto

L’emendamento presentato da Dipasquale ha previsto un contributo annuo di tremila euro a famiglia per quei nuclei con un Isee non superiore ai cinquemila euro: a questa cifra si aggiunge un incremento annuo di 200 euro per ogni figlio. Il calcolo sarà fatto sulla base dei redditi del 2024. La misura è stata finanziata con cinque milioni di euro per il 2026.

Come richiedere il contributo all’affitto

Il contributo può essere richiesto dai cittadini residenti in Sicilia da almeno due anni senza proprietà immobiliari e con regolare contratto di locazione. Le istanze vanno presentate all’ufficio Servizi sociali del proprio Comune di residenza, allegando Isee e contratto di affitto.

“Grazie alla nostra azione sempre vigile in Assemblea regionale, siamo riusciti ad introdurre nell’ordinamento un aiuto importante per le famiglie a basso reddito – continua Dipasquale -. A nulla vale l’avanzo di amministrazione sbandierato ai quattro venti dal governo regionale se queste risorse non vanno anche alle fasce più deboli. Il senso del mio emendamento va proprio in questo indirizzo – conclude Dipasquale -, dare un segnale di vicinanza a chi è in difficoltà e non riesce ad arrivare alla fine del mese”.