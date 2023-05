Sicilia, dal dog sitter al golf: l’odissea dei disegni di legge

Un pot-pourri di norme che strizzano l’occhio ai territori di riferimento dei deputati, provvedimenti sacrosanti che potrebbero rimettere in piedi l’isola e capolavori assoluti di creatività.

3' DI LETTURA

PALERMO – Il lavoro arretrato per gli onorevoli siciliani di certo non manca. Gli inquilini di Palazzo dei Normanni, terminata la “pausa elettorale”, dovranno rimboccarsi le maniche per mettere a segno qualche punto per risalire le classifiche “di produttività”.

Numeri e cifre: una media di 70 ddl al mese

Dati alla mano, sono 496 i disegni di legge presentati nei primi sette mesi di legislatura: 472 parlamentari, 24 governativi. Di questi 15 sono stati esitati per l’aula: 5 riguardano i “debiti fuori bilancio”, disegni di legge di iniziativa governativa obbligata e vincolata. Dei 24 disegni di legge di iniziativa governativa, ben 17 hanno come oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Facendo qualche calcolo, la media di ddl presentati dagli onorevoli è di circa 70 disegni di legge al mese. Nel mese di maggio dopo la strigliata di Galvagno e il richiamo di Schifani, si è assistito a un proliferare di disegni di legge presentati. Fino al 5 maggio il pallottoliere degli uffici segnava quota 392 ddl presentati: 368 governativi e 24 governativi. Nel mese in corso si contano 65 disegni di legge assegnati alle commissioni di merito, 7 ritirati e 22 in attesa di assegnazione.

Un minestrone di ddl, dal dog sitter al golf

Un pot-pourri di disegni di legge, ci sono quelle che strizzano l’occhio ai territori di riferimento dei deputati, i provvedimenti sacrosanti che potrebbero rimettere in piedi l’isola e vari capolavori assoluti di creatività. Tra le potenziali leggi che giacciono nei cassetti di Palazzo c’è un po’ di tutto dagli aiuti per le piccole e medie imprese all’istituzione della figura del dogsitter passando per interventi in favore dello sviluppo di attività atletiche e sportive collegate con il gioco del golf. La squadra governativa, capitanata da Renato Schifani, dovrà fare ordine e chiudere sulle norme ritenute prioritarie come annunciato in seguito al vertice tra il presidente della regione, i capigruppo di maggioranza e i presidenti delle Commissioni.

La riforma del consorzio di bonifica, della polizia municipale e quella delle province (posteggiata nella commissione di merito in attesa di apportare alcuni miglioramenti di non poco conto, uno su tutti evidenziare le funzioni dei nuovi enti di area vasta).

Se leggi in sette mesi: gli obiettivi da mettere a segno

Una tabella di marcia intensa che lo scopo dichiarato di lasciarsi alle spalle i numeri registrati nei primi mesi di lavoro che hanno causato non poche polemiche. Sono soltanto sei (tutte di carattere finanziario), infatti, le leggi approvate finora dal Parlamento siciliano nei primi sette mesi di attività: cinque di iniziativa governativa. Facendo un salto indietro con una metaforica macchina del tempo nei primi sei mesi della precedente legislatura erano state approvate nove leggi.

Stesso risultato invece quello del numero di leggi impugnate: una, la Finanziaria. Mal comune, mezzo gaudio. A differire è soltanto il numero di articoli impugnati da Roma: questa volta sono sessantasei. Facendo un rapido conto e considerando che la manovra ne conteneva 143: la percentuale sul totale ammonta a circa il 46%.

Nella scorsa legislatura erano stati approvati centotrentadue articoli di cui diciassette impugnati con una percentuale del 13%. Insomma, aula e commissioni (che allo scoccare dei sei mesi di legislatura si contavano 197 e 144 audizioni svolte) dovranno premere il piede sull’acceleratore, al momento l’agenda delle sedute è vuota. Il Parlamento dovrebbe tornare a riunirsi il 6 di giugno, ballottaggi permettendo. Si intende.