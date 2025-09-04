 Sicilia, Frittitta nuovo dirigente generale del dipartimento Energia
Sicilia, Frittitta nuovo dirigente generale del dipartimento Energia

Riunione di giunta, la scelta
la nomina
di
1 min di lettura

PALERMO – Carmelo Frittitta è il nuovo dirigente generale del dipartimento regionale dell’Energia. La nomina, come ha anticipato LiveSicilia, è stata deliberata oggi nel corso della riunione della giunta presieduta dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, su proposta dell’assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni.

Frittitta è nell’amministrazione regionale dal 1994, vanta una consolidata esperienza alla guida di strutture importanti: ha diretto diversi dipartimenti, tra cui, Urbanistica, Agricoltura e Attività produttive ed è attualmente capo di gabinetto vicario del presidente della Regione.

