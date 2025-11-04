Sicilia Game Expo 2025: tra K-Pop, Goldrake e realtà virtuale

Tutto pronto al taglio del nastro della seconda edizione

CATANIA – Pronti, partenza, via! L’abbiamo detto tutti, da bambini, prima di incominciare un gioco. E proprio il gioco, in tutte le sue forme, sarà il protagonista della seconda edizione di Sicilia Game Expo, che si svolgerà a SiciliaFiera, Misterbianco, i prossimi 15 e 16 novembre nei padiglioni B1, B2 e B3.

È arrivato, dunque, il tempo di rigiocare la partita da dove era stata conclusa l’anno scorso. Ma la “partita” di quest’anno avrà una portata eccezionale, a partire dallo spazio. Sono 10.000 i mq di esposizione, 1500 postazioni gioco, 55 stand, 25 artisti nell’artist alley, due aziende nazionali. Trenta ospiti nazionali e internazionali, due aree palco, un’area conferenze, due aree mostre, spettacoli Kpop e Jpop. Arriva anche il fenomeno del momento, lo spettacolo dedicato alle

Un weekend tra realtà virtuale, cosplay, tornei, artisti internazionali e spettacoli che accendono l’universo del divertimento digitale.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa, nella sede di SiciliaFiera, a Misterbianco. Alla presenza del sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, il consigliere comunale e provinciale Ninni Anzalone e il presidente di SiciliaFiera, Nino Di Cavolo.

“Battuto ogni record”

“La seconda edizione punta a battere ogni record e a consolidare il suo ruolo di vetrina d’eccellenza per il mondo del gaming e delle nuove tecnologie” hanno detto gli organizzatori, Gaetano Puleo e David Rizzotti, durante la presentazione moderata da Giovanni Santangelo Lacanea.

“SiciliaFiera si apre ai giovani, che potranno raggiungerci comodamente utilizzando la metropolitana – ha spiegato Nino Di Cavolo – Prendendo la metro da qualunque parte della città, si potrà scendere alla fermata Monte Po’ – SiciliaFiera e lì ci sarà una navetta gratuita in collaborazione con Amts che porterà direttamente all’ingresso della fiera”.

Sul palco anche Marco Litrico che ha snocciolato i numeri che riguardano l’area dedicata ai giochi di ruolo e ai tornei di carte Magic e Pokemon. Non solo gioco, ma anche talk e approfondimenti dedicati ai genitori sul tema legato all’acquisto e alla fruizione dei videogame da parte dei bambini. In tema di videogame, arrivano anche due super star del web, youtuber da milioni di follower. Sbriser, 2 milioni di iscritti su Youtube, specializzato su videogiochi Mind Craft e Roblox, incontrerà il pubblico per un firma copie e un talk dedicato sull’area palco. Per gli appassionati di carte Pokemon, arriva Sguein che sabato “spacchetterà” live l’ultimissima release delle carte.

Performance live

La seconda edizione di Sicilia Game Expo celebra anche i fenomeni musicali che stanno conquistando il mondo: il K-Pop e il J-Pop. Nell’area palco esterna in esclusiva lo spettacolo ispirato al fenomeno globale KPop Demon Hunters, il film più visto di sempre su Netflix. Con performance live mozzafiato, contest di danza, e sfide interattive, i fan delle nuove generazioni Z e Alpha potranno vivere l’emozione di un mondo dove musica, danza e tecnologia si fondono in un’esperienza unica che rappresenta l’evoluzione dell’intrattenimento digitale.

L’ospite d’eccezione

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione, Wataru Inata, celebre fumettista e designer giapponese, autore del nuovo Goldrake U, serie animata che ha riportato in vita l’iconico robot protagonista degli anni ’70.

Inata sarà presente a SGX25 con incontri e un evento esclusivo in cui rivelerà una sorpresa riservata ai fan italiani. La sua partecipazione giunge in un momento simbolicamente importante: dal 5 ottobre, infatti, la Rai ha scelto di riproporre su Rai 2 la serie originale degli anni ’70 “UFO Robot Goldrake”, vero e proprio pilastro dell’animazione giapponese in Italia, simbolo di un’epoca e trampolino di lancio per l’animazione giapponese in Italia.

L’arrivo di Inata al Sicilia Game Expo celebra così un ritorno alle origini e, allo stesso tempo, l’inizio di una nuova era per uno dei robot più amati di sempre.

L’arrivo di Inata in Sicilia, in esclusiva per SGX25, sarà l’occasione per celebrare il ritorno del mito di Goldrake, attraverso talk, sessioni di firma e un’imperdibile sorpresa che l’autore svelerà durante l’evento.

Il concerto

Il Capitano delle sigle, Giorgio Vanni, sarà protagonista di un concerto esclusivo sabato 15 novembre, per concludere in musica la prima giornata di SGX25.

Dalle mitiche sigle di Naruto, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, fino al suo ultimo singolo “Uno di Noi” – tratto dall’album omonimo pubblicato nel 2024 in collaborazione con Max Longhi – il suo live si preannuncia come uno dei momenti più emozionanti dell’intera manifestazione.

Tra reale e virtuale

Il reale incontra il virtuale a Sicilia Game Expo, dove sarà presente un Risiko in formato gigante in cui le persone dovranno spostare fisicamente le pedine a dimensione umana, mentre nella pista di SuperMario si giocherà in mixed reality: i giocatori muoveranno le auto di SuperMario tramite la consolle Nintendo Switch, ma in una pista reale delle dimensioni di sei metri per quattro.

E poi ancora: videogames, realtà virtuale, board games, trading cards, cosplay, fumetti e manga, mostre, tornei, giochi di ruolo, console, retro game e cabinati, flipper vintage, arene virtuali, piste, area Beyblade, area giochi di società, area giochi di ruolo. Altra bellissima novità è “L’area Indie” dedicata a tutti gli sviluppatori di giochi (sia videogiochi che giochi di società) che avranno la possibilità di far testare i propri giochi al consumatore finale ricevendo dei feedback che possono aiutarli a migliorare il gioco stesso.

Tornei di giochi di carte (Magic, Pokémon), da tavolo e di ruolo

SGX League con le finali dei tornei preliminari di Risiko e Nome in Codice

Torneo Regionale Ufficiale di Risiko

Aree Videogame e Retro-gaming, con console vintage, cabinati e flipper

Zona LEGO e piste digitali e fisiche Carrera

Arena Adventure Room, tra realtà virtuale e gioco immersivo

Prototipi in crowdfunding, testabili dal pubblico

Artist Alley e Mostre tematiche

Area Comics, curata da Marco Litrico, con grandi editori e nuovi talenti

Spazio Cosplay, con contest e attività in fase di definizione

A sigillare simbolicamente l’evento sarà la presentazione ufficiale della cartolina commemorativa di Poste Italiane, dedicata a SGX25.

Presenti 55 stand

Spazio a chi approfitterà di SGX per acquistare o scambiare le carte Pokemon, acquistare figure in resina dei loro personaggi preferiti. E ancora: fumetti, t-shirt, gadget, portachiavi e tantissimo altro. L’area Tattoo, invece, rappresenta una delle tante novità di quest’anno, con bravissimi artisti che faranno vedere la loro bravura tra tatuaggi e body painting

Tutti gli ospiti

L’edizione 2025 si arricchisce con la presenza di oltre 30 ospiti prestigiosi del mondo del fumetto, del doppiaggio e dell’intrattenimento, tra cui:

Joe Rubinstein – Storico inchiostratore Marvel e DC Comics

Wataru Inata – celebre fumettista giapponese, autore del nuovo Goldrake U

Andrea Dentuto – Disegnatore di Lupin III

Luigi Siniscalchi – Fumettista Bonelli, autore del manifesto SGX25

Walter Venturi – Comic artist Bonelli

Moreno Burattini

Marco Failla

Giovanni Timpano

Pasquale Qualano

Ivan Chimisso

Alessandro Ranaldi

e tantissimi altri

I doppiatori

Leonardo Graziano guiderà un gruppo di doppiatori di grande livello tra cui

Sonia Scotti, voce storica di attrici come Whoopi Goldberg, Glenn Close e di personaggi come Ursula (La Sirenetta), Marge Simpson, Rem (Death Note), Yubaba (La Città Incantata); Federica De Bartoli e Patrizio Prata.

Partners e istituzioni

Sicilia Game Expo nasce dalla sinergia di tre realtà catanesi:

Family Nerd, organizzatrice di eventi

Comics Collection, specializzata in fumetti e carte collezionabili

Happy, storico negozio di giocattoli

Con il supporto di Radio Zammù come media partner ufficiale, il patrocinio del Comune di Misterbianco e la collaborazione strategica con SiciliaFiera, SGX25 si conferma un evento dal respiro sempre più nazionale.

Tantissime partnership.

Uci Cinema. Adventure Rooms. Games in concert. Poste Italiane. Tana dei Goblin. Lnd. Tra le aziende partecipanti possiamo elencarne sia nazionali che internazionali: Lego. Spinmaster, Hasbro, Mondo, Carrera, Clementoni, Ludic, Dv Giochi, Yas Game, Giochi Uniti, Ms Edizioni cranio, REd Glove, Creardo, Nippon Shock, Bonelli, Star Shop

L’area conferenze

Programma pieno anche nell’area conferenza tra presentazioni di libri, conferenze e meet & greet. Mentre nell’area Palco games intervisteremo i nostri youtuber ma soprattutto premieremo tutti i vincitori dei tantissimi tornei che ci saranno a Sgx 25.