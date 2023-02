Volo assediata, anche FdI attacca l’assessore

Una ribollente seduta d'aula, all'Ars. Le polemiche.

Nel dibattito un po’ surreale sulla vicenda dei lavoratori Covid e delle proroghe, che qui riassumiamo, emerge un dato che si era nitidamente visto: l’assedio all’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo. Una tenaglia che annota, da un lato, la piazza della sanità, scontenta e furibonda per guai antichi e nuovi, dall’altro la politica che, ieri, all’Ars ha affrontato un impegnativo dibattito, con passaggi di robusta polemica.

La polemica dei meloniani

“Non comprendiamo la scelta dell’assessore alla Sanità, Giovanna Volo, rispetto alla decisione di sospendere tutte le procedure per una possibile assunzione e stabilizzazione del personale amministrativo Covid”. Ecco la nota congiunta dei parlamentari siciliani di FdI: Francesco Ciancitto, Manlio Messina, Luca Cannata, Eliana Longi, Salvo Pogliese, Raoul Russo, Salvo Sallemi, Ella Bucalo e Carolina Varchi. Che denunciano: “una presa di posizione divergente” e di volere “andare avanti con la stabilizzazione dei precari Covid per sanitari e parasanitari, mentre si decide di fare dietrofront rispetto al personale amministrativo”. La situazione è in divenire, ma la critica politica ad assessorem resta. “Riteniamo sbagliata la scelta di sospendere i concorsi – aggiungono i parlamentari siciliani di FdI -, di non concedere la proroga fondamentale per permettere al personale di maturare i requisiti previsti per legge. Chiediamo, dunque, all’assessore Volo di rivedere la sua posizione, dichiarandoci fin da ora disponibili per sostenere un percorso che segua la strada precedentemente tracciata”. Una posizione già anticipata da Raoul Russo, in una intervista al nostro giornale. In aula, deputato di FdI, Giuseppe Zitelli, ha sostenuto la necessità di “prorogare i contratti, ci sono le condizioni per farlo”.

Micciché: “Il governo lavori”

“Alla riunione dei capigruppo ci è stato detto che ci sarebbero difficoltà di ordine giuridico-amministrativo e non ci sono le risorse, ma per il gruppo parlamentare nazionale di FdI, il partito della premier Meloni, le condizioni ci sono tutte – ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè –. Diamo la proroga di 1-2 mesi, il governo intanto lavori per trovare una soluzione definitiva. Perché o li proroghiamo oppure non si fa niente. Vi supplico oggi di uscire da quest’aula con la proroga. Se questi lavoratori decadono oggi sarà un problema per tutti”.

La ‘toppa’ di Assenza

Una situazione politicamente ingarbugliata. Ecco perché le parole del capogruppo meloniano all’Ars, Giorgio Assenza, somigliano a una toppa sullo strappo, a prescindere dagli sviluppi, in chiave del tutto politica. “Accogliamo – si legge in una nota – con soddisfazione il via libera dato con la direttiva di oggi dall’assessorato regionale alla Salute relativamente alla possibilità di prorogare e successivamente stabilizzare – a determinate condizioni – anche i precari Covid amministrativi, in ossequio a quanto già previsto dal decreto Milleproroghe in base a una norma voluta fortemente dal governo nazionale guidato dalla nostra Giorgia Meloni”. Tutto merito della premier, insomma.

L’assedio all’assessore

L’assedio all’assessore Volo, nei giorni scorsi, era partito dalle piazze dalla Sanità. A difendere l’inquilina di piazza Ziino c’è rimasto, con forza, il presidente Schifani che, di recente, ha dichiarato: “Non ci faremo certamente intimidire dalle proteste in piazza, così come avvenuto qualche giorno fa con la manifestazione dei laboratori d’analisi convenzionati, che chiedevano le dimissioni dell’assessore alla salute Giovanna Volo, alla quale ho immediatamente rinnovato la mia incondizionata fiducia per il lavoro importante che sta portando avanti”. Ma c’è chi rumoreggia e non smette, mentre i nostalgici del duo Musumeci-Razza difficilmente resteranno in silenzio. (Roberto Puglisi)