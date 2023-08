Incendi, nuova allerta: disposto il pattugliamento del territorio

Dal Palermitano al Messinese: gli interventi in corso

1' DI LETTURA

PALERMO – Allerta rossa per il rischio incendi a Catania, Enna e Caltanissetta, arancione nelle altre. Ben 37 interventi in corso, alcuni anche con gravi criticità, il capo della Protezione civile, Salvatore Cocina, ha inviato un messaggio ai sindaci e ai dirigenti di P.C.: “Dispongo il presidio e il pattugliamento del territorio a rischio delle province di Messina, Enna, Caltanissetta e Catania a partire dalle ore 14”. LEGGI ANCHE – Notte di paura, minacciate le abitazioni

Allerta rossa

Nuova allerta rossa in Sicilia, nelle province di Catania, Enna e Caltanissetta. Allerta arancione nelle altre città. Cocina ha allertato tutte le squadre di protezione civile, attraverso i sindaci e i dirigenti, aggiungendo che i volontari e i funzionari “devono uscire sul territorio ai fini di deterrenza e di previsione. I dirigenti sono tenuti a procedere”.

Incendi, gli interventi in corso

Dal Trapanese al cuore del Messinese. Ci sono 37 incendi in corso, alcuni che lambiscono abitazioni e attività produttive.

Nel Palermitano la protezione civile è in azione, insieme ai vigili del fuoco, a Belmonte Mezzagno, Santa Cristina Gela, Partinico e Villabate. In corso interventi di messa in sicurezza nella zona del Forum e ancora: incendi a San Cipirello, nella zona bar del bivio di Villabate e a Monreale in contrada Miccini. LEGGI ANCHE Incendi al Forum, il parroco suona le campane

Il fronte trapanese e messinese

A Castellammare del Golfo tutti gli sfollati sono rientrati in casa, incendio allo Stagnone di Marsala e a Custonaci. Nel Messinese alcuni privati hanno bruciato sterpaglie, senza riuscire a contenerle, in campo i vigili del fuoco. Roghi anche a Librizzi, Falcone, San Piero Patti, Sinagra, Raccuja, Gioiosa Marea e Patti. Solo nel Messinese, sono attivi 20 incendi: due canadair sono in volo.

Interventi in corso anche nell’Agrigentino e nel Catanese, a Vizzini. LEGGI ANCHE: Schifani, situazione in miglioramento