Musumeci fermò i dirigenti: ‘Sembrava un dittatore’

Un'iniziativa dell'Ast senza il consenso del governo e il presidente strigliò il direttore generale

PALERMO – I vertici dell’Ast sognavano di aprire una compagnia aerea. “LeAli di Sicilia”, doveva chiamarsi. Un progetto ambizioso di cui non era stato messo al corrente il governo regionale. Colpa grave, visto che la società è della Regione e ogni decisione avrebbe dovuto passare dalla giunta di Nello Musumeci.

E così arrivo la convocazione e il rimprovero da parte del presidente della Regione che stoppò il progetto e le ambizioni degli indagati. Era già stata affidata, con una procedura diretta finita sotto inchiesta, l’organizzazione di alcuni servizi alla “Officine del Turismo”. Fiduccia sperava di potervi piazzare la figlia e qualcun altro che cercava lavoro.

I toni del governatore furono perentori, tanto che l’ex direttore generale Andrea Ugo Fiduccia, da giorni agli arresti domiciliari, lo appellava “dittatore”.

Mentre erano intercettati dai finanzieri su disposizione della Procura di Palermo, Fiduccia faceva il resoconto della strigliata al vicepresidente dell’Ast Eusebio Dalì. “So che sei stato là da Musumeci con Tafuri (l’ex presidente Gaetano Tafuri)”, diceva Dalì. E Fiduccia entrava nei dettagli: “La compagnia aerea era l’argomento… Una boria ca pareva (che sembrava) un dittatore”. E ripeteva le parole pronunciate dal governatore: “… non si permetta più di andare sulla stampa contro il governo. Io le volevo scrivere ma ho preferito dirglielo in faccia… poi lei non è una persona perbene“.

Parole che Musumeci pronunciò in presenza degli assessori Gaetano Armao e Marco Falcone, aggiungendo: “Sappia che lei non ha la fiducia di questo governo… “.

“Va bene m… io stunavo… ti giuro caro mio“: la fermezza di Musumeci aveva stordito Fiduccia. Il progetto della compagnia aera fu stoppato dal governo Musumeci sul nascere. E assieme ad esso furono bloccati i progetti “illeciti” di Fiduccia.